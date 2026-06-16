新华社 2026-06-16 10:26:54

国家统计局6月16日发布数据显示，2026年1至5月，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，全国服务业生产指数同比增长4.8%，货物进出口总额同比增长15.3%，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%，国民经济延续总体平稳、向新向优发展态势。

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原标题： 前5个月国民经济延续总体平稳、向新向优发展态势

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