前5个月国民经济延续总体平稳、向新向优发展态势
新华社 2026-06-16 10:26:54
国家统计局6月16日发布数据显示，2026年1至5月，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，全国服务业生产指数同比增长4.8%，货物进出口总额同比增长15.3%，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%，国民经济延续总体平稳、向新向优发展态势。
来 源：新华社
原标题： 前5个月国民经济延续总体平稳、向新向优发展态势
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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