改版升级！快来查收这份高考志愿填报官方工具
微言教育微信公众号 2026-06-16 10:26:54
院校、专业怎么选？职业前景无从了解？海量信息真假难辨、筛选困难？近日，由教育部“阳光高考”平台打造的“阳光志愿”信息服务系统改版升级，为考生和家长提供免费、优质的志愿填报公共服务。快来查收这份高考志愿填报官方工具——
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原标题： 改版升级！快来查收这份高考志愿填报官方工具
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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