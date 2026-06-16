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改版升级！快来查收这份高考志愿填报官方工具

微言教育微信公众号 2026-06-16 10:26:54

　　院校、专业怎么选？职业前景无从了解？海量信息真假难辨、筛选困难？近日，由教育部“阳光高考”平台打造的“阳光志愿”信息服务系统改版升级，为考生和家长提供免费、优质的志愿填报公共服务。快来查收这份高考志愿填报官方工具——

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原标题： 改版升级！快来查收这份高考志愿填报官方工具

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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