温州日报 2026-06-16 10:34:05

6月15日，由10家源头厂家组成的龙港文创企业组团亮相第22届中国国际动漫节，集中展示龙港在动漫衍生品、潮玩包装、IP文创定制等领域的制造实力。

吧唧徽章在灯光下闪着金属光，亚克力立牌一排排立起，冰箱贴、果冻贴纸、益智卡牌……6月15日，由10家源头厂家组成的龙港文创企业组团亮相第22届中国国际动漫节，集中展示龙港在动漫衍生品、潮玩包装、IP文创定制等领域的制造实力。

中国国际动漫节是国内规模最大、影响力最广的动漫专业盛会，迄今已在杭州成功举办21届。本届动漫节以“国漫杭州论剑 共绘动漫新篇”为口号，聚焦“动漫+科技”“动漫+旅游”“动漫+民生”，汇聚众多知名IP与行业从业者，融合数字科技，兼具交流、展示与互动体验，助力国漫产业持续发展。

“爱潮玩 来龙港”，走进龙港文创展区，最直观的感受是品类丰富、配套完整。从二次元周边到文创包装，从小批量打样到大批量定制，多家企业以“源头工厂”身份亮相，展示来图来样、设计打样、批量生产等一站式服务能力。现场展出的产品中，既有史努比、全职高手、盗墓笔记等热门IP衍生品，也有面向国风、潮玩、节庆礼盒等消费场景的新产品。

浙江思享包装科技有限公司此次带来潮玩收藏级盲盒礼盒、动漫吧唧卡牌专属包装、国风国漫IP定制礼盒等三大核心产品。产品采用异形模切、开窗展示、沉浸式开箱结构，让传统纸质包装多了几分“潮玩感”。“烘焙食品包装仍是企业当前的核心营收板块，但面对潮玩文创、原创IP等新业态的兴起，我们必须主动求变。”公司董事长徐明贾介绍，2023年起，企业依托成熟包装工艺和供应链优势，正式布局国漫潮玩包装、IP文创礼盒及二次元周边定制业务，推动食品包装与文创周边双线发展。

徐明贾表示，接下来，思享还计划搭建专业IP设计团队，开发从包装到周边的系列产品，并尝试自主孵化小型国潮IP，让传统包装融入徽章、冰箱贴、毛绒玩具等文创元素。

与思享包装从传统包装向文创领域延伸不同，此次参展的温州禀赋工艺品制造有限公司则是一家“文创基因”十足的企业。该企业2017年创立于上海，由于看中了龙港完善的印刷包装产业链，2018年将核心生产基地迁至龙港。“这里产业资源集中、配套齐全，能提升生产效率，也能加快产品迭代。”公司总经理胡国标说。依托龙港成熟的工艺品制造基础，企业已形成亚克力、实木、金属、毛绒、刺绣等多材质融合生产能力。

近年来，禀赋工艺品制造打造自有文创品牌“遇意”，一边开发国漫、国产游戏热门IP衍生品，一边联动故宫博物院、敦煌市博物馆等文旅IP，推出徽章、立牌、新春礼盒等国风文创产品。目前，企业已积累超60个合作IP，并布局线下门店和直播基地。

2025年龙港文化产业增加值占GDP比重达13.4%，全市文创企业突破1000家，规上文化企业超160家，营业收入超100亿元。

来 源：温州日报

原标题： “爱潮玩 来龙港”！龙港10家文创企业抱团亮相中国国际动漫节

记者 潘圆 通讯员 谢秀长 张钧量

本文转自：温州新闻网 66wz.com