新华社微信公众号 2026-06-16 10:34:05

美国军方15日证实，一架载有8人的B-52战略轰炸机当日在加利福尼亚州南部的莫哈韦沙漠地区坠毁，初步调查推定机上人员全部遇难。

美军爱德华兹空军基地发布消息说，该轰炸机于当地时间15日11时20分左右从该基地起飞，不久后坠毁。初步调查显示，“这一坠机事故无生还机会”。救援人员已赶赴现场，相关部门正在核实情况。事故原因正在调查中。

据当地媒体报道，坠机地点位于洛杉矶以北约160公里处。

据美媒报道，B-52战略轰炸机绰号“同温层堡垒”，通常由5名机组人员驾驶，可搭载核武器以及多种精确制导武器，自1955年起服役至今。

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原标题： 美军一战略轰炸机坠毁 机上8人或全部遇难

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