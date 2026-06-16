美军一战略轰炸机坠毁 机上8人或全部遇难
新华社微信公众号 2026-06-16 10:34:05
美国军方15日证实，一架载有8人的B-52战略轰炸机当日在加利福尼亚州南部的莫哈韦沙漠地区坠毁，初步调查推定机上人员全部遇难。
美军爱德华兹空军基地发布消息说，该轰炸机于当地时间15日11时20分左右从该基地起飞，不久后坠毁。初步调查显示，“这一坠机事故无生还机会”。救援人员已赶赴现场，相关部门正在核实情况。事故原因正在调查中。
据当地媒体报道，坠机地点位于洛杉矶以北约160公里处。
据美媒报道，B-52战略轰炸机绰号“同温层堡垒”，通常由5名机组人员驾驶，可搭载核武器以及多种精确制导武器，自1955年起服役至今。
来 源：新华社微信公众号
原标题： 美军一战略轰炸机坠毁 机上8人或全部遇难
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人民日报报道温州随迁子女教育创新做法社会06-15
-
比熊柴犬“接力”登场 园博园萌宠见面会再掀热潮社会06-15
-
世界献血者日 “一臂之力”见证爱心涌动社会06-15
-
温州文成：溯源码+检测点 护航本地杨梅甜蜜上市社会06-15
-
温州鹿城：夏日农事忙 科技特派员扎根田间助增产社会06-15
-
鼓声起，宴席开 温州万人共品“瓯味端午”社会06-15
-
温州家政能手同台拼绝活 95后母婴护理师斩获冠军社会06-15
-
浙南闽北最大公建民营养老机构正式投用 温州鹿城打造“医养结合”幸福家园社会06-15
-
瓯海95后辅警捐髓救人，他还是一名准爸爸社会06-15
-
梅雨“到岗”首周 温州开启阴雨循环模式社会06-15