新华网 2026-06-16 10:47:50

“持有不满5年禁止转让”“允许周边零星分散资源协议出让”“建立战略性矿产资源目录制度”……6月15日，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》（以下简称《条例》）正式施行。《条例》以遏制“圈而不探”、强化战略性矿产资源保护为核心，通过制度创新构建全链条监管体系，为矿产资源合理开发、国家资源安全保障筑牢法治根基。

针对社会关注度较高的矿业权取得、转让、续期等实操问题，自然资源部矿业权管理司副司长胡斌华介绍，《条例》明确，对紧缺程度高、资源储量规模中型以上的战略性矿产，或者对勘查开采技术、生态环境保护有特殊要求的勘查区块优先以招标方式出让，避免“唯价高者得”。同时，细化协议出让情形，允许周边零星分散资源协议出让，助力增储上产。

针对转让与续期，明确协议出让不满5年等禁止转让情形。同时，续期须在届满前6个月至3个月内申请，并实行探矿权续期核减面积制度，遏制“圈而不探”。鼓励矿业权人不断提高矿产资源综合开发利用水平。

为保障国家资源安全，自然资源部矿产资源保护监督司司长黄学雄指出，《条例》从法律上构建了全面系统的矿产资源安全保障体系。包括健全战略性矿产资源探产供储销全链条统筹和衔接体系，建立战略性矿产资源目录制度，对特定战略性矿产资源采取保护性开采措施，加强矿产资源规划管控，加强战略性矿产资源勘查开发和储备，建立健全供应安全预警监测工作体系。建立完善矿产资源开发利用水平评估指标体系，引导矿山科学规范开采、提升资源综合利用效率。

值得一提的是，此次《条例》明确，自然保护地范围内可依法开展相关活动。业内人士表示，《条例》的施行标志着我国矿产资源管理进入“严监管、重实效”的新阶段。通过制度刚性约束，将有效遏制资源浪费与无序竞争，推动行业向绿色化、集约化、智能化转型。未来，随着配套细则落地，我国矿产资源开发有望实现“勘查有进度、开发有效率、储备有底气”的良性格局。

来 源：新华网

原标题： 矿产资源法实施条例正式施行 “圈而不探”等将被遏制

记者 梁倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com