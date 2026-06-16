经济参考报 2026-06-16 10:49:42

科创板开板七周年。七年来，这一市场正在从“试验田”成长为服务新质生产力的核心主阵地。站在七周年的起点上，业内人士期待，未来科创板从市场的包容性、交易机制等方面进一步深化改革，推动创新要素向新质生产力领域集聚。

6月13日，科创板迎来开板七周年。“科创板已成为我国支持‘硬科技’发展的核心资本市场平台。”北京大学光华管理学院院长、北京大学博雅特聘教授田轩对记者表示。来自上交所的最新数据则显示，截至6月15日，科创板上市公司已达609家，总市值14.27万亿元。

自开板以来，科创板就重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、高端制造等“硬科技”领域，着力构建全链条产业生态，培育壮大战略性新兴产业集群。经过七年的发展，其成效如今正在不断显现。

在集成电路产业，截至2025年底，科创板已经汇聚129家企业，产业链完整度不断提升，其中既有中芯国际、华虹宏力这样的晶圆代工龙头，也有寒武纪、海光信息等AI芯片企业，还有即将上市的存储巨头长鑫科技等。

在生物医药产业，科创板累计支持119家生物医药企业上市。2025年全年，科创板公司共有9款创新药在国内获批上市，截至目前累计获批数量达37款；研发管线全球专利授权交易潜在累计总额突破450亿美元。

此外，科创板还正在成为我国未来产业谋篇布局的核心资本市场支点与资本赋能平台。超40家公司率先卡位量子科技、6G通信、生物制造等前沿赛道，加速关键核心技术突破与产业化场景落地。

数据还显示，科创板连续七年保持近13%的研发投入强度，远超全社会研发经费投入强度，稳居A股各板块研发投入强度首位。截至2025年末，科创板累计研发投入近9000亿元，近三年复合增长率高达7.5%。

田轩表示，科创板对新质生产力的支持主要体现在三个层面：从功能定位看，科创板聚焦“硬科技”主赛道，精准锚定集成电路、生物医药、高端装备等战略性新兴产业，形成了显著的产业集群效应；从制度供给看，科创板通过注册制改革打开了未盈利科创企业、特殊股权结构企业的上市通道，撬动社会资本持续向科技创新前端集聚；从生态培育看，“科创板八条”与“科创板1+6”等改革持续优化并购重组、股权激励、做市商等机制，提升了市场定价效率与资源配置能力，推动创新要素向新质生产力领域集聚，促进了“资本-技术-产业”的良性循环。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对记者表示，科创板开板七年来，已从“试验田”成长为服务新质生产力的核心主阵地，其最大突破在于以制度创新破解科技企业融资瓶颈，标志着资本市场从“支持规模扩张”转向“赋能原始创新”，为新质生产力提供了制度化资本通道。

作为中国资本市场的改革“试验田”，科创板的改革脚步从未停歇。

2024年陆家嘴论坛期间，证监会发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（即“科创板八条”），进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。2025年陆家嘴论坛期间，证监会又推出进一步深化科创板改革的“1+6”政策措施，更加精准服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大的优质科技企业。

面对即将到来的2026陆家嘴论坛，业内人士对科创板进一步深化改革充满期待。

田轩认为，未来科创板可从定价与交易机制、投资者结构、退市制度三方面深化改革：进一步完善新股发行定价约束机制，减少“三高”发行与破发并存的结构性问题，同时可放宽做市商准入门槛，完善做市商风险对冲工具，提高机构参与积极性，增强市场流动性；优化投资者适当性管理，结合投资者实际风险承受能力动态调整准入标准，扩大长期资金入市比例，推动社保基金、保险资金、企业年金等长线资金提高对科创板的配置比例，并探索引入更多境外优质机构投资者，提升市场稳定性与国际影响力；细化不同类型退市指标的执行标准，畅通并购重组与主动退市通道，强化退市后投资者保护机制，形成优胜劣汰的良性循环。

中国市场学会金融委员付立春对记者表示，未来科创板改革应重点提升对创新企业的包容性和资源配置效率。一方面，要进一步完善未盈利科技企业上市及再融资机制，支持原创技术突破；另一方面，要吸引养老金、保险资金等长期资本持续入市，增强市场稳定性，引导投资者更加关注企业长期创新价值。

来 源：经济参考报

原标题： 开板七周年 14万亿科创板市场改革再出发

记者 吴黎华

本文转自：温州新闻网 66wz.com