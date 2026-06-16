新华网 2026-06-16 10:52:24

公安部网安局6月16日公布5起打击“银狐”木马病毒典型案例，坚决打击此类新型涉网违法犯罪嚣张气焰，守护网络空间安全。

综合5起典型案例，公安部网安局有关负责人表示，该类“银狐”木马病毒伪装性强，专门针对企事业单位工作人员，特别是财务人员实施精准攻击，可实现远程控制计算机、窃取账号密码、拦截短信验证码、盗取私密数据等违法操作，严重侵害群众财产安全、扰乱正常网络秩序。

据悉，5起案件的属地公安机关均已对涉事犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

网警提示，针对此类木马病毒要从三方面进行防范和处置。一是要从源头防范，下载软件务必通过官方网站，对常用软件官网进行浏览器收藏、避免每次通过搜索引擎查找，警惕搜索引擎中标注“广告”“推广”的下载链接。二是过程防范，要注意核实链接发送者的身份、辨别网址、不填写敏感信息。三是学会应急处置，如果发现电脑异常，立即断开网络，使用专业杀毒软件全盘查杀。

来 源：新华网

原标题： 公安部网安局公布5起打击“银狐”木马病毒典型案例

记者：李明辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com