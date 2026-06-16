“全国网络辟谣”微信公众号 2026-06-16 14:45:47

“丝路捉谣记之求真之旅”6月16日在宁夏银川启动，来自不同地方、分属不同行业的38名正能量网络达人，首次以“辟谣侠”的身份，将开展为期14天的线下行走活动。

本次活动主题为“一路寻访，火眼探真，逐一鉴伪，果断辟谣”。活动由中央网信办违法和不良信息举报中心指导，新疆维吾尔自治区党委网信办、宁夏回族自治区党委网信办以及国家电网甘肃、宁夏、新疆电力有限公司共同举办。来自新华网、央广网等十余家中央和地方重点新闻网站的记者随行参与。

6月16日至29日，“辟谣侠”们将沿着古老的丝绸之路一路西行，途经甘肃，行程3000余公里，最终抵达新疆喀什。“辟谣侠”们沿途将聚焦宁夏、甘肃、新疆多地的工农业、历史、文化、民俗、旅游等领域，实地探访曾被谣言中伤过的地方和单位，通过沉浸式体验，用镜头和文字开展权威辟谣，并发挥自身在互联网上的强大影响力，将真实的声音广泛传播，以真心还原真面貌、以真情提交真答卷，让更多人了解丝路沿线的真实情况，支持丝路沿线地方经济社会持续健康发展。

来源：“全国网络辟谣”微信公众号

原标题：“丝路捉谣记之求真之旅”在宁启动 首批“辟谣侠”启程

来 源：“全国网络辟谣”微信公众号

本文转自：温州新闻网 66wz.com