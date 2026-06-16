浙江探索校园嵌入式中医护理人才培养

温州新闻网 2026-06-16 18:18:00

6月16日，浙江省卫生健康综合保障中心首次指导温州护士学校落地实施中医护理微专业校园培育专项工程。

温州网讯（通讯员 沈旭军 洪文燕）为深入贯彻国家“护理人员学中医”发展战略，完善全省中医药护理人才规范化、体系化培养链条，破解传统护理人才培养与临床岗位适配难题，加大中医药护理技能在基层的普及，6月16日，浙江省卫生健康综合保障中心首次指导温州护士学校落地实施中医护理微专业校园培育专项工程。

“服务大健康，保障高质量”。作为全省卫健系统技能人才培育、鉴定、行业保障的核心职能部门，浙江省卫生健康综合保障中心结合卫生健康行业快速发展和群众就医的实际需求，聚焦发展痛点与供需短板，与时俱进探索开发卫生职业技能新项目，助推高质量发展。本次落地的中医护理微专业，是探索中医护理育人模式的迭代升级与体系重构，深化“岗课赛证”融合改革的创新实践。

项目精准对标临床一线岗位需求，整合优化中医护理老年病护理、精神卫生护理、康复护理等核心实战课程，将行业刚需的专项技能深度融入校园技能培养体系。培训课程摒弃重理论、轻实操的传统教学弊端，以实用性、岗位化、适配性为核心导向，在夯实学生西医基础功底的前提下，强化中医专项技能实训，打通校园课堂与临床岗位的壁垒，有效解决传统护理教学与临床实际应用脱节、学生技能单一、就业竞争力不足等行业共性问题。

浙江省卫生健康综合保障中心党总支书记、主任朱真伟在培训开班仪式上介绍：“微专业性质的技能培训可以实现技能入校学习、在校考核、在校发证的一体化闭环育人新模式。学生无需离校实训考证，在校即可完成系统化专项学习、标准化行业考核、官方正规技能鉴定取证，真正实现‘在校培养、在校考评、在校持证’，大幅压缩人才技能成长周期，提升全省护理人才培育标准化、规范化水平，切实提升卫健系统人才培养的质量与效率。”

温州市护士学校党总支书记徐健认为：“相较于传统护理专业培养模式，中医护理微专业嵌入式的新培育体系，可以帮助以西医为基础的护理学生增加中医技能专精的差异化核心竞争力，补齐传统护理人才能力短板，让学生在临床实习、岗位应聘中具备专属技能优势，全面提升岗位适配度、职场竞争力与就业质量，精准适配各级医疗机构复合型护理人才招录需求。”

据了解，本次共有温州护士学校护理学生和基层医疗机构护理人员共176人参加了微专业中医护理技能培训。

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