温州日报 2026-06-17 07:53:01

昨天，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要回信精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，全面落实创新浙江建设部署，持续做深做透“两篇大文章”，因地制宜发展新质生产力，努力实现“在温州看见创新中国”。要把准发展方向，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，抢抓机遇加快构建千亿级人工智能、海上风电、新型电池等产业集群，尤其要用好数据安全发展大会成果，推动“5+5+N”产业集群与AI人工智能深度融合，加快打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。要建强创新平台，积极融入上海（长三角）国际科技创新中心共建，发挥眼脑健康、生长因子、深远海风电等领域先发优势，依托中国眼谷、基因药谷、瓯江实验室等高能级平台，强化应用基础研究，加快科技成果转化应用。要培育企业梯队，推动各类创新资源向企业集聚，大力培育科技领军企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业，形成“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”的生动局面。要优化创新生态，迭代“科创指数贷”，发挥好千亿产业基金引导作用，持续深化“两个健康”集成改革，引导各级领导干部主动学习科技前沿知识，着力营造“四最”的一流创新生态。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的重要回信精神，扛起“省一大”召开地的担当，紧扣立德树人这个根本任务，弘扬伟大建党精神和“红船精神”、浙江精神，进一步强化关心关爱，厚植爱党爱国情感，深化建设好儿童友好城市建设，服务儿童茁壮成长。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 杨世朋

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