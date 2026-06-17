温州发布 2026-06-17 07:57:06

要深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，树立和践行正确政绩观，一体推进重点任务、重点工作、重大改革，持续滚动抓好“小切口”改革，为做强“一圈一极一中心”注入更加强劲的改革动力。

6月16日，市委全面深化改革委员会第十四次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，树立和践行正确政绩观，一体推进重点任务、重点工作、重大改革，持续滚动抓好“小切口”改革，打造更多有辨识度、影响力的标志性成果，为做强“一圈一极一中心”注入更加强劲的改革动力。

张文杰、张加波、施艾珠和市委深改委成员出席会议。

会上，市委改革办、市共富办分别汇报了全市重大改革推进、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板重点工作推进情况；有关单位汇报交流了“小切口、大撬动”改革经验做法。

会议对今年以来全市各领域狠抓改革任务落地取得的成效表示充分肯定。会议指出，当前是改革发展攻坚期，要牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，坚定信心、乘势而上，狠抓各项改革落地见效，奋力干出“十五五”开局之年的新进展新成效。

会议强调，要在创新发展赛道上改革突破，聚焦人工智能这一核心变量，持续强化算力有效供给、数据产业发展、场景示范应用，深化教育科技人才一体改革发展，推动科技创新和产业创新深度融合，加快大孵化器集群提质增效，抓好“问企识才”“科技副总”“AI行业翻译官”等改革，稳妥推进开发区管理体制机制改革。要在畅通开放循环上改革突破，推动金丽温开放大通道建设等重大改革落地，推进老字号“焕新融合”“演艺+消费”等“小切口”改革，加快创建世界美食之都，做好“口岸+物流+经贸+产业”联动文章，深化开放“三最”改革，一体提升口岸服务、通关流程、智慧通关水平。

会议强调，要在城乡融合发展上改革突破，深入实施新一轮“强城行动”，高质量抓好城市更新，探索城市空间立体化利用，因地制宜推动城市高质量发展、内涵式发展，紧扣群众需求优化公共服务供给，“一县一策”做强山区海岛县，推动“土特产富”全链发展，抓好“扩中提低”和收入分配制度改革，让更多群众在家门口增收致富。要在文旅协同联动上改革突破，建立文旅高位统筹机制，围绕打造“雁楠飞仙海天游”游线，推动跨区域文旅协同发展，以“市场化运营+产城共生”理念推进园博园可持续运营，加快打造休闲度假旅游城市。

会议要求，要在体制机制赋能上改革突破，强化要素保障、责任落实、目标效果，持续提升改革成效，确保改革受益面惠及更多群体。

来 源：温州发布

原标题： 市委深改委第十四次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开

记者：杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com