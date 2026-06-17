温州日报 2026-06-17 08:10:57

“为了一间咖啡馆，我去爬了一座山。”这句话最近在社交媒体上频频出现，让雁荡山成为不少年轻人心中的当红“打卡地”。

温州网讯 “为了一间咖啡馆，我去爬了一座山。”这句话最近在社交媒体上频频出现，让雁荡山成为不少年轻人心中的当红“打卡地”。

“云端拾光”的咖啡馆。胡安明 摄

海拔600米的悬崖峭壁上，一家名叫“云端拾光”的咖啡馆，单日最高销售额做到了12.6万元。这座曾获国际设计大奖的悬崖咖啡馆，是雁荡山“业态重整”中的一个明星项目。2025年，它整体营收760.63万元，同比增长126%，成了带动客流的一把“流量钥匙”。

一杯咖啡的背后，是一场正在深刻改变这座千年名山的“重振雄风”行动。

刘勇 摄

雁荡山位居中国“三山五岳”之列，素有“海上名山、寰中绝胜”的美誉，拥有世界地质公园、首批国家5A级旅游景区等金字招牌。它也是瓯江山水诗路上的耀眼明珠，留存着1万多首山水诗词、5000余幅书画作品、400多处摩崖题刻，还是《神雕侠侣》《琅琊榜》等热门影视剧的取景地。但这座曾让谢灵运流连、徐霞客赞叹的“东南第一山”，一度陷入老牌山岳景区的共同困境——“爬山、看景、看完就走”。

改变从2023年6月开始。温州正式启动“雁荡山重振雄风”行动，围绕“游线重构、生态重修、文化重现、村落重塑、业态重整、IP重造”展开全面转型，推动雁荡山从“卖风景”向“卖体验”转变。

市委常委会会议专题研究，大力推动雁荡山实现“一年见成效，两年展新貌，三年大变样，五年振雄风”。市委主要领导多次到雁荡山实地调研、现场办公，强调要坚持生态优先、以人为本、长远发展的理念，全方位、高水平推进雁荡山重振雄风，打造经得起实践、人民和历史检验的精品文旅工程，尽显“三山五岳”的雁荡风采，携手打造“雁楠飞仙海天游”廊道，为擦亮“诗画浙江”金名片、推动文旅事业高质量发展作出更大贡献。

首先是对空间进行重新梳理。一条1.3公里长的卧云栈道挂在悬崖峭壁间，把灵岩和方洞两个景区串了起来。行走其上，如云端漫步。灵岩有国风NPC互动和“灵岩飞渡”表演，灵峰则有越剧折子戏，再加上飞拉达攀岩——白天晚上都有得玩。

雁荡山灵峰夜游。胡安明 摄

曾被人诟病“数十年不变”的灵峰夜景，如今彻底换了模样。光影交织的廊道里，果盒桥上有石斛仙子翩翩起舞，夫妻峰下双人舞演绎千古爱情。诗、史、光、影交融在一起，游客不再只是“听故事”，而是成了“画中人”。

生态也在修复。大小龙湫枯水期断流是个老大难问题。当地改了景中村的用水方式，枯水期从五个月缩短到了两个月。影像记录首次发现了国家一级保护动物黄腹角雉，生物多样性保护成效可见一斑。

大龙湫迎来如潮游客。杨平琴 摄

成效也是实打实的。2025年，雁荡山核心景区接待游客461.9万人次，比2023年增长52.2%。更值得关注的是二次消费——同比增长了30%以上。二十多家风格迥异的咖啡馆散落山间，都成了年轻人在社交平台上的打卡热门。

2025年，雁荡山以全球第一的成绩，拿下联合国教科文组织“世界地质公园最佳实践奖”，这也是浙江省内世界地质公园首次获得这份荣誉。评估专家新名·阿津子评价：“这正是我希望看到的朝气蓬勃的地质公园。雁荡山做到了资源保护与旅游开发的平衡，希望这些经验与模式能够推广到更多地方。”

业态丰富之后，一批批年轻人回来了——开民宿、做导游、办农家乐。“景区热闹好玩了，也带动餐饮、住宿一起变旺，我们这些本土创业者跟着受益。”在雁荡山脚下开民宿的青年创客施亨敏感慨，能与家乡共同成长，这份成就感无比珍贵。

灵岩景区电梯与山石“浑然一体”。翁卿仑 摄

雁荡山的重振，不止于一座山的复兴。2026年5月19日，浙江创新推出“雁楠飞仙海天游”廊道，将雁荡山、楠溪江、神仙居等核心景区整合起来，打造跨区域旅游精品线。这背后有清晰的地理逻辑：在温台交界处，方圆约60公里内聚集了三大高品质景区，直线距离都在30公里以内，形成了全国罕见、华东最密集的山岳型5A集群。雁荡山是其中唯一的世界地质公园和首批国家5A级旅游景区，当龙头是天然条件。

如今，跨区域联动正在落地：雁荡山主打“奇山+飞瀑+夜游”，楠溪江主打“水+诗+田园”，神仙居主打“云端+探险”。同时，三地联合推出两日游、三日游联票，一起举办“浙东南山水文化旅游节”。

一座山如何带动一片区域？雁荡，这座千年文脉浸润的“东南第一山”，正用实践写下一个答案：绿水青山，就是老百姓的幸福靠山。

来 源：温州日报

原标题： 徐霞客赞叹的“东南第一山” ，如何让年轻人“为了一杯咖啡去爬山”？

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com