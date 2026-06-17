温州日报 2026-06-17 08:24:22

温州平房仓散粮入仓机器人和省外代储库点库存粮食数量在线监测系统这两项成果，双双入选国家粮食和物资储备局发布的“十四五”时期粮食和物资储备领域优秀科技成果与应用案例。

温州网讯 清晨时分，温州市中心粮库内，平房仓大门缓缓开启，散粮入仓机器人平稳地驶入粮堆，自主规划路径、均匀布粮平粮，两小时即可完成以往三个人大半天的作业量。与此同时，数百公里外的省外代储粮库，三维激光设备正对稻谷堆体快速扫描，一键完成数据建模，粮食数量核算误差控制在2%以内。

日前，平房仓散粮入仓机器人和省外代储库点库存粮食数量在线监测系统这两项成果，双双入选国家粮食和物资储备局发布的“十四五”时期粮食和物资储备领域优秀科技成果与应用案例。一同上榜的全国项目共132项，温州独占两项，标志着我市智慧储粮应用水平迈入全国领先行列。

步入市粮食收储公司调度大厅，数智管控平台实时汇聚市本级粮库作业动态、风险预警等核心数据，实现市区粮食购销、储备数据一体化归集。AI还化身“数字监管员”，针对购销数量、仓储质量、日常监管等六个维度50项监管指标，实现靶向智能监管。

平房仓是国内主流储粮仓型，传统散粮入仓高度依赖人工，不仅作业粉尘大、劳动强度高，还面临一线招工难等问题。为此，温州市粮食收储有限公司研发出搭载AI算法的智能入仓机器人，实现自主行走、智能避障、均匀铺粮，有效减少粮粒破碎和杂质分级现象，实现粮食入仓高效化、绿色化。针对异地储粮监管盲区，温州创新打造库存粮食数量在线监测系统，通过三维激光扫描与机器视觉融合建模技术，实时精准测算库存粮食数量，以数字智能核验替代传统人工核查，完成了储粮监管从“人防”向“技防”的根本性转变。这两项成果精准破解了行业长期痛点，为全国储粮数字化转型提供了“温州方案”，也成为温州深耕数智粮食改革的生动缩影。

不止于平台监管，当下，温州智慧粮库无人作业矩阵也正加速成型。机器狗、无人巡检车、无人机实现常态化立体巡防，智能安全帽全程保障作业人员安全。同时，仓内智能清扫、爬壁机器人、成品粮智能堆拆垛等新型设备，陆续进入研发落地阶段。依托全套智能设备体系，粮库作业彻底告别“人海战术”，以往十几人值守的库区，如今少量工作人员搭配智能设备即可高效运转。

数智粮食的改革红利还延伸到了田间地头。温州推出“粮小二”AI便民服务，农户足不出户，通过手机即可办理售粮预约、进度查询、结算办理、政策咨询等全部业务，粮食产后烘干、运输等环节也纳入闭环智慧服务体系。此外，仓储专家智能模型正在研发迭代，未来可实现粮情风险自动提示、作业方案智能推送，终结传统储粮“凭经验作业”的模式。

来 源：温州日报

原标题： 机器入仓布粮 三维扫描核粮

温州两项储粮科技成果入选全国优秀案例

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com