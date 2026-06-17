温州日报 2026-06-17 08:24:22

昨日，在“‘园’聚温州 博览天下”新闻发布会上，我市集中发布2026年全市夜游系列产品、惠民促消费举措及暑期园博系列活动，从文旅、商务、园博三大维度精准施策，让夏日“烟火气”升腾为经济高质量发展的“新气象”。

昨晚，温州园博园夜景吸引众多市民前来游玩、散步。记者 郑鹏/摄

温州网讯 暑期消费旺季将至，温州如何撬动夏日夜经济？昨日，在“‘园’聚温州 博览天下”新闻发布会上，我市集中发布2026年全市夜游系列产品、惠民促消费举措及暑期园博系列活动，从文旅、商务、园博三大维度精准施策，让夏日“烟火气”升腾为经济高质量发展的“新气象”。

发布会开场，一段视频率先揭开了园博园夜游的面纱：从同舟桥畔观景平台出发，乘电瓶车途经榕汀烟雨“趣拍点”与瓯越园江南园林，登船夜航穿越由老虎山过水隧洞改造的“时空光影隧道”，光影变幻间仿佛穿越古今。视频还展示了全市推出的“瓯越水韵”清凉夜游、“千年古韵”潮玩夜游、“梦幻山韵”奇境夜游三大夜游系列产品，诚邀八方宾朋共赴夏夜之约。

随后，市文广旅局、市商务局、市城发集团和洞头分会场相继发布惠民促消费政策。文旅惠民力度空前。今年温州全面升级“一张机票游温州”政策，凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可在全市75个景区免门票、12个景区享5折等优惠，单张最高省1300元，福利串联“吃住行游购娱”全链条，联动近500家优质商户。各地票根经济同步加码，瓯海更将机票权益拓展至高铁车票。暑期满城好戏连台，文化场馆推出40余场精品演出，包括东南剧院“夏日艺术展演季”、温州大剧院“打开艺术之门”；景区策划68项精品活动，包括楠溪江“世界杯电音嘉年华”、洞头“海边有场音乐会”；全市布设超1000个“文艺赋美”点位，暑期共推出107场文旅活动，涵盖市集、非遗、汉服巡游等。服务方面，“轻松游”行李寄存覆盖135个网点，87家商店开通“即买即退”，100多个旅游驿站提供免费便民服务，年内还将新增城市书房寄存功能。

消费市场同步发力。“温情热购”2026暑期消费季全面启动，聚焦创新场景、联动赛事、多元活动、以旧换新四大板块。首批支持45个新业态项目，推动园博园消费场景、白鹿市集等26个项目暑期前开放，联合滴滴发放五折及以上出行券。“浙BA”篮球争霸赛期间将组织“球多多市集”，布局超百个第二观赛点；世界杯期间在科技广场举办百威国际啤酒嘉年华，配套大屏直播、美食市集、潮流演艺。市县乡联动开展家博会、汽车展、动漫嘉年华等超120场特色活动。以旧换新方面，报废旧车购新能源乘用车最高补贴2万元，一级能效家电按售价15%补贴、单笔最高1500元，3C数码同样补贴15%、单笔最高500元。今年以来，我市汽车以旧换新已惠及2.2万辆车主，家电数码3C补贴覆盖近80万人次。

园博热度持续攀升。6月至10月，园博园将倾力打造夜游系列活动。端午期间园博工坊推出民谣与电音派对，6月至7月三溪会市接连举办“三溪生活音乐节”“溪边音乐会”，夏季全程还有“水上电音派对”。除经典“时空隧道”夜游船外，端午起开放桨板、皮划艇等亲水项目，7月常态化推出“水上仲夏夜电影”。暑期主打“吃瓜大会”“冰凉雀神”“泡泡大战”等纳凉趣玩，以及晚风骑行、黄昏舞会、电竞赛等休闲项目，此外，无人机光影大秀、机器人互动、主题市集、非遗手作等也将轮番上线。

作为本届园博会唯一海岛分会场，百岛洞头同样精彩。当地以“微改精提”打造25公里主题环线，串联望海楼、同心公园、仙叠岩、东沙不夜港等四大核心博览点及408米“海上阳台”等精品节点，油罐公园潮空间、悬崖咖啡等新业态密集落地，游客可体验“海上看园博”“空中瞰百岛”全维度玩法，下半年仙叠岩“海上观光列车”将投用。暑期还将推出海边音乐会、韭菜岙烟花秀、《向洞头》实景演艺秀，周末花9.9元即可从主会场直达洞头，免费游览望海楼，还有“海鲜盲盒”免费品尝特色菜。

来 源：温州日报

原标题： 园博夜游 票根惠游 温情热购

温州多点发力撬动文旅商消费“夏日经济”

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com