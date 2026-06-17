今年，温州9.81万人参加中考！

温州教育发布 2026-06-17 08:24:00

2026年浙江省初中学业水平考试（简称“中考”）将于6月20-21日进行，今年我市约9.81万名考生参加考试。

2026年浙江省初中学业水平考试（简称“中考”）将于6月20-21日进行，今年我市约9.81万名考生参加考试，为确保全体考生顺利参加考试，现将有关事项温馨提醒如下：

一、充足准备安全赴考

1.做好赴考准备。请根据准考证上的考点名称和地址，提前熟悉赴考路线。赴考时要适当提前出发，预留足够的时间，防止因交通、天气等原因耽误考试。英语科目禁止考生入场时间为开考前15分钟（6月21日下午英语科目16:10正式开始听力考试，考生进场截止时间为15:55），其他各科开考15分钟后禁止考生进入考点。注意开考时间，不要迟到，不要走错考点或考场，进入考场后，要对号入座，不要坐错座位。

接送考生的家长应服从交警和考点工作人员管理，避免考点门口人群聚集。

2.带齐证件文具。请提前准备好自己的准考证（考前若发现准考证遗失，不用慌张，请及时联系报名学校或到当地招生考试机构补办）。除2B铅笔、书写黑色字迹的钢笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、量角器、无封套橡皮及毛巾（擦汗用须拧干）、无商标纸的饮料外，其他任何物品不得带入考场。

3.调整好考试状态。保持作息规律，注意饮食均衡，调节心态，保持乐观心境，并注意防暑降温。建议考生赴考时准备一件薄外套，以备不时之需。同时请考生留意考试期间天气变化，备好衣物及雨具。

二、遵章守纪诚信考试

1.熟悉规则。认真阅读《浙江省初中学业水平考试考场规则》，诚信考试，严格遵守考场纪律，自觉服从监考员和其他考试工作人员的管理，不得以任何理由妨碍监考员及考试工作人员履行职责，不得扰乱考场秩序。

2.遵章入场。各位考生只能带2B铅笔、黑色字迹的钢笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、量角器、无封套橡皮及毛巾（擦汗用须拧干）、无商标纸的饮料进入考场，出门前一定要检查好，以免误带违禁物品造成违纪。如不慎带到考点，请提前交给家长或带队老师保管，进入考场前先自行检查是否携带违禁物品，如果有，请在开考前取出按要求存放。千万不要把包括但不限于手机、蓝牙耳机、智能手表、智能眼镜、智能手环等各种无线通讯工具、电子存储记忆录放设备、资料等违禁物品带进考场，在考试期间，不论是监考员发现还是考生主动上交，不论考生主观上是否故意、是否使用，均将被认定为作弊，取消各科目考试成绩。

3.规范作答。在考试规定时间内不要忘记把客观题答案用2B铅笔填涂到答题纸上、清楚题目顺序号再涂等；主观题的答卷用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题纸上限定的答题区域内答题，超出答题区域书写的答案无效；作图时，考生用2B铅笔作图，确定不再修改后，可用2B铅笔或黑色字迹的签字笔描黑。禁止使用修正液或透明胶带纸等，保持答题纸清洁，不得折叠、污损。不得在答题纸答题区域内书写名字或做与考试题目无关的标记，否则将被视为违纪，取消该科目考试成绩。

4.遵守时间。考生请按规定时间进场；考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的，视为考试违纪，取消该科目考试成绩，切莫因小失大。所有学科在考试结束前30分钟方可提前交卷离场，交卷离场后不准再进场续考，也不准在考场附近逗留或交谈。考生离开考场时，不得将试卷、答题纸、草稿纸带出考场，否则做违纪处理。

在此，我们恳请广大市民共同关心考生的复习和考试环境，努力营造安全、卫生、安静、和谐的氛围。

预祝同学们考出理想成绩！

2026年浙江省初中学业水平考试日程表

注：

1.所有科目考试实行闭卷考试，禁止使用计算器。

2.所有学科都使用答题纸答题。

浙江省初中学业水平考试考场规则

一、考生应自觉服从监考员等考试工作人员管理，不得以任何理由妨碍监考员等考试工作人员履行职责，不得扰乱考场及其他考试工作场所的秩序。

二、考生凭《准考证》进入指定考场，按规定时间参加考试。

三、考生应主动接受监考员按规定进行的身份验证和对随身物品等进行的必要检查。考生入场，除2B铅笔、书写黑色字迹的钢笔、签字笔、直尺、圆规、三角板、量角器、橡皮及毛巾（擦汗用须拧干）、无商标纸的饮料外，其他任何物品不准带入考场。严禁携带各种无线通讯工具、电子存储记忆录放设备以及涂改液、修正带等物品进入考场。考场内不得自行传递文具、用品等，不得使用计算器。

四、考生入场后，对号入座，将《准考证》放在桌子左上角以便核验。考生领到答题纸后，应先核对答题纸上粘贴的条形码上的姓名、准考证号与自己的姓名、准考证号是否一致，核对无误后，再在指定位置和规定的时间内，准确清楚地填写自己的姓名、准考证号等栏目。考生遇试卷、答题纸分发错误及试题字迹不清、重印、漏印或缺页等问题，可举手询问监考员；涉及试题内容的疑问，不得向监考员询问。

五、开考信号发出后才能开始答题。考生必须用现行规范的语言文字答题。

六、每场考试答题纸启封后，考生不得随意离场，确因身体原因需暂时离场的，应征得监考员同意后，在监考员全程陪同下往返考场。

七、英语科在开考前十五分钟（15:55）禁止入场，其余学科在开考十五分钟后禁止入场。所有学科在考试结束前三十分钟方可交卷离场，交卷离场后不准再进场续考，也不准在考场附近逗留或交谈。

八、考生应当在与题号相对应的答题区域内答题，其中选择题部分须用2B铅笔填涂，非选择题部分须用0.5毫米及以上书写黑色字迹的钢笔或签字笔作答。不准用规定以外的笔和纸答题，写在草稿纸、试卷或答题纸答题区域以外的答案一律无效，不准在答题纸上做任何标记。

九、考生在考场内须保持安静，不准交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号，不准夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭以及交换试卷、答题纸等。

十、考试结束信号发出后，考生应立即停笔并停止答题，在监考员依序收齐答题纸、试卷、草稿纸后，根据监考员指令依次退出考场，不准将试卷、答题纸及草稿纸带出考场，不准在考场及周边逗留。

十一、考生如不遵守本《考试规则》，不服从考试工作人员管理，有违纪、作弊等行为，将参照《国家教育考试违规处理办法（摘录）》进行处理。

来 源： 温州教育发布

原标题： 今年，温州9.81万人参加中考！

本文转自：温州新闻网 66wz.com