温州日报 2026-06-17 09:25:59

昨日，鹿城经济开发区管委会与国内头部民营检测机构深圳市英柏检测技术有限公司签署战略合作协议，将落地建设温州鞋类检测实验室。该项目的落地，将补齐、完善“中国鞋都”温州“生产+检测+认证”的全链条产业配套，为温州鞋革产品质量检测装上强劲的“智慧大脑”。

温州网讯 皮革质检曾是一门“看阅历、凭眼力”的手艺，如同老匠人鉴宝一般，全靠资深师傅常年实操积累的经验。随着AI技术的入局，传统鞋业靠肉眼、凭经验的人工质检模式迎来“智能”检测时代。昨日，鹿城经济开发区管委会与国内头部民营检测机构深圳市英柏检测技术有限公司签署战略合作协议，将落地建设温州鞋类检测实验室。该项目的落地，将补齐、完善“中国鞋都”温州“生产+检测+认证”的全链条产业配套，为温州鞋革产品质量检测装上强劲的“智慧大脑”。

该实验室将分阶段布局鞋类、服装、箱包全品类检测实验室，项目总投资3000万元至5000万元。项目达产后，为本地近2500家制鞋企业提供就近化、一站式、低成本的权威检测服务，助力温州鞋企快速提升产品质量。

据浙江英柏检测技术有限公司（拟）负责人王磊介绍，一双鞋子全品类检测包括色牢度、强力、耐折、耐磨、甲醛等项目，约20至30项。目前温州地区每年发往深圳和上海英柏实验室的检测产值约3000万元，对应约3万份报告，异地检测需求庞大。实验室预计明年建成投用，投产后预计年产值可达5000万元至7000万元。

数字化、智能化赋能，是传统鞋业转型升级、破局提质的核心路径。昨天发布的中国鞋都AI智能质量实验室布局规划中明确，未来将在鞋革行业开放共享AI智能检测设备与数字化检测平台，推动行业检测资源互通共享。AI智能实验室正式落地后，将从提升质检效率、精进检测精度、压缩企业成本、统一品质标准等多个维度全方位赋能本土鞋企，有效破解传统人工质检效率低、标准不一、主观性强等痛点短板，助力温州鞋业加速摆脱粗放式传统制造模式，稳步迈向“智造+质造”双向升级的现代化发展新阶段，进一步擦亮“中国鞋都”区域品牌，提升温州鞋类产品的市场公信力与核心竞争力。

来 源：温州日报

原标题： 鞋革检测装上“智慧大脑”

温州将落地专业鞋革检测实验室助力鞋业智造升级

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com