温州日报 2026-06-17 09:26:00

近日，国家工信部正式公布“工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例名单”，天正电气凭借《以“信赖”为核心的高端电气品牌跃迁之路》脱颖而出，成为温州市唯一上榜企业，树立电气行业品牌标杆。

温州网讯 近日，国家工信部正式公布“工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例名单”，天正电气凭借《以“信赖”为核心的高端电气品牌跃迁之路》脱颖而出，成为温州市唯一上榜企业，树立电气行业品牌标杆。

这是继获评工信部“国家卓越级智能工厂”后，天正斩获的又一项重磅国家级荣誉。据悉，该典型案例征集由国家工信部组织，旨在打造具有国际影响力的“中国制造”品牌，经权威专家层层严格评审，共有中石油、科大讯飞等90个代表当前国内品牌建设最高水准的案例入选，其中浙江省5家企业入选。

作为我市电气先进制造产业集群的链主企业，天正深耕行业三十余年，始终围绕客户“信赖”内核，打造数智化电气高端品牌，以全球视野驱动品牌升维，深度参与全球能源转型。目前，天正已在俄罗斯、沙特及阿根廷等国家设立了专业的本地办事处与运营团队，业务范围覆盖亚、非、欧、南美洲等地区50多个国家，深度融入全球价值链、精准服务全球客户，不仅为全球客户提供高可靠的产品，更输出绿色能源转型的“中国方案”。

为了加快拓展国外市场，天正实施海外本土化品牌站略。该公司有关负责人介绍说，针对不同海外市场特性定制品牌传播方案，在中东迪拜展重点展示耐高湿、抗沙尘的光储设备，匹配当地新能源基建需求；在土耳其WINEURASIA工业展发布符合欧盟CE认证的绿电产品和解决方案，通过“本地化案例和全球化标准”组合，助力全球绿色能源转型，得到海内外客户好评。

该负责人表示，天正品牌建设上形成了从内核夯实到全链路传播的完整路径：产品层面，持续强化核心技术，筑牢品牌硬实力根基；制度层面，建立中长期品牌规划与管理长效机制；管理层面，将品牌建设深度嵌入产品全生命周期；传播层面，构建覆盖全流程的品牌传播体系，持续向客户传递“天正，可信赖，更美好”的品牌价值。

来 源：温州日报

原标题： 打造绿色能源转型的“中国方案” 天正品牌入选工信部名单

记者 周大正 通讯员 徐繁

本文转自：温州新闻网 66wz.com