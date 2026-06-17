一支温州龙舟队和它的17万亿“朋友圈”

温州日报 2026-06-17 09:26:01

美国旧金山时间6月6日，加州福斯特市Leo J. Ryan公园的湖面上，呐喊声与鼓点、水花交织。2026年旧金山湾区龙舟赛企业组决赛，36支队伍激烈竞渡，一支名为“温州五马”的龙舟队以小组第四、总排名第十八的成绩冲过终点。

温州网讯 “温州队，加油！五马队，加油！”

美国旧金山时间6月6日，加州福斯特市Leo J. Ryan公园的湖面上，呐喊声与鼓点、水花交织。2026年旧金山湾区龙舟赛企业组决赛，36支队伍激烈竞渡，一支名为“温州五马”的龙舟队以小组第四、总排名第十八的成绩冲过终点。

这个成绩算不上耀眼。但这支队伍的构成——队员来自谷歌、亚马逊、特斯拉、苹果、英伟达及斯坦福大学，平日里写代码、做实验、搞金融的硅谷精英，此刻因“温州”二字凝聚——让一切有了不同的意味。

同一片赛场上，英伟达公司“NVIDIA PhysX”队夺得冠军。“温州五马”龙舟队创办人、美国旧金山大学金融学教授林胜乐算了一笔账：英伟达、字母表、微软等一众参赛队伍背后的公司市值相加，总市值接近17万亿美元，超过半个美国的GDP。

赛事背后，值得追问的是：一条来自中国的传统龙舟，何以在科技与资本的心脏地带，划出跨越文化与代际的回响？

五马，在加州

“五马”二字，对温州人而言从不陌生。温州古城有“五马街”，因东晋王羲之“庭列五马”得名，也是温州人创业传奇的起点。当一群在硅谷打拼的温州人决定组建龙舟队时，这个名字几乎是全票通过。

加州温州五马龙舟队成员

“我们想让每个看到队旗的温州人，都知道‘家’在这里。”林胜乐说。他平日大部分时间在课堂上讲金融，周末则拿起鼓槌，站上船头统一节奏。队员来自不同公司、不同领域，训练时间全靠“见缝插针”——用他的玩笑话说，是一支“野战军”。

加州温州五马龙舟队

这支“野战军”凝聚了硅谷一批温州籍人才。“在硅谷工作的温州人有上千人，平时联系不多，但温州人走到哪里都是最团结的，遇事都是一呼百应。”林胜乐说，“龙舟是一个把老乡凝聚在一起的平台。”他还说，温州队十分招人羡慕，上海、杭州、金华、台州等地华人都纷纷申请以外援身份加入。

五马龙舟队参加2026年的硅谷龙舟赛。

24岁的孙奕是今年加入的新生代。斯坦福电子工程系研究生毕业后，她进入硅谷一家独角兽公司，通过老乡群的招募来到五马队。“我从小在温州长大，家里说温州话，”孙奕说，“到了国外才发现，乡音是一种很珍贵的连接。第一次下水，旁边坐着一个温州姐姐，我们用方言一边划一边聊，就像在异国他乡突然找到了家。”

算上荣誉桨手，这支队伍的年龄跨越三代人。每年龙舟比赛更是聚集不同年龄段的温州老乡：有101岁的“冠军老人”，也有四五岁的温州二代。有80后主力成员开玩笑说自己“被优化了”，要把位置让给更有力气的90后、00后年轻人——说笑之间，乡音、家乡味和同舟共济的记忆，就在异国的河面上一桨一桨传递着。

龙舟，在硅谷

龙舟在硅谷的扎根，与这项运动的古老生命力一脉相承。从先秦的祭祀祈福，到隋唐增设“夺标”规则，再到2010年成为亚运会正式项目——龙舟如今已在全球近90个国家和地区开展，而温州华侨扮演了关键角色。

回到那场赛事：出发线前，温州五马队的龙舟旁是谷歌和英伟达的企业队，大家相互“放狠话”；终点处，所有人不分国度、族裔，互相击掌拥抱。“资本的体量或许悬殊，但龙舟上的规则对所有人一视同仁——一条船，二十支桨，每个人贡献同样的一份力。”林胜乐说。

Cynthia是美国软件公司Salesforce的工程师，她的队伍止步决赛。龙舟带给她最直接的感受，是对身体与意识的重新唤醒：“我们这个行业，长时间坐在椅子上思考，身体似乎成了大脑的‘附件’。但龙舟让我重新发现了身体。当我全力拉桨，水流的阻力、肌肉的酸痛、肺部的灼烧，那种感觉无比真实。划完后整个人酣畅淋漓。”

五马队成员上官旖旎在互联网科技公司Meta任职。她把划龙舟的独特体验称为“强制性的同频”：“在工作中，我们鼓励‘独当一面’。但在龙舟上，如果你比旁边的人快一拍，桨就会打到别人。我们必须像一个人那样去划。”

五马龙舟队加强了在硅谷的温州人的连接

同样作为硅谷的一名工程师，五马队的陈昌繁道出了爱上划龙舟的另一个原因：“在Meta，大家习惯了远程协作，人和人之间隔着屏幕，‘队友’可能在千里之外的另一个数据中心。但龙舟训练时，所有人挤在一条船上，互相能听到呼吸、看到汗水。我就是抱着交朋友的目的参加的。

乡音，桨声中

对于“五马”队的每一个桨手而言，龙舟的意义则要具体得多。

45岁“老将”冯世化分享了一个难忘的瞬间。“比赛那天，一位101岁的老太太坐着轮椅，由亲人推着前来加油。她叫林芬，祖籍瑞安马屿，1947年去了我国台湾，后来定居美国。离开家乡七十多年，温州话她一句没忘。看到‘温州五马’的旗帜，看到那么多温州人，老人笑得合不拢嘴。”

百岁老人看到“五马”二字，想家了。

一面旗帜、一条龙舟、一句乡音，就能让不同地区、不同年代的人重新连接。“两个人原本不认识，训练时发现来自同一个镇、同一所学校。这些连接延伸到工作、创业和生活中——有人通过龙舟找到工作机会，有人获得生活帮助，也有人建立了长期合作。”林胜乐说。

每次龙舟赛后，往往还有一场“家乡美食会”。有人带来自己做的粽子、蛋炒饭，有人带来温州鱼饼、咸小黄鱼干，还有阿婆用美国自家院子里的韭菜和土鸡蛋，做出温州味的韭菜盒子。00后队员叶千禾说：“那不仅是食物，更是一种很具体的乡愁。”

“五马”队里还有很多外籍家属爱上龙舟运动。

美国人汤米是一位“温州女婿”，在湾区做税务工作。最初随妻子去看龙舟，他以为这只是民俗活动，亲身体验后，被深深震撼：“鼓声响起，周遭一切仿佛消失了！”加入温州五马队后，他时常向美国朋友介绍：“想象一下赛艇配上震天鼓声，二十人如一人的默契，背后是两千年的回响。它把古老的底蕴和集体的热血融在一起。一旦亲自上过船，你就再也不会满足于站在岸边看。”

河流，向远方

这场硅谷赛事，只是美国龙舟季的一个缩影。5月下旬至6月，龙舟的鼓点在全美多处擂响：圣迭戈龙舟节上，高通、辉瑞等世界500强企业组队参赛；华府龙舟赛在波多马克河创纪录地吸引58支队伍；波特兰玫瑰花节龙舟赛则迎来超过50支队伍……

龙舟运动走向全世界。

与此同时，一个更具深远意义的信号传来：5月11日，加利福尼亚州议会正式通过决议，确认2026年6月19日为“Duanwu Jie（端午节）”，并将其列为加州认可的重要文化纪念日。龙舟运动已从民间自发的节庆狂欢，上升到了地方立法层面的“制度性接纳”。

这表明，在美国，龙舟早已从华人社区的“自娱自乐”演变为主流文化的一部分。可全世界底蕴深厚的传统项目何其多，为何偏偏是龙舟？

华侨大学体育学院副教授、国际级龙舟裁判隋文杰认为，除了华人社群的节庆传统，龙舟自身的竞技特性——低门槛、高协作、不依赖语言，恰恰契合了西方社会对团队运动的深层需求。“龙舟不依赖语言即可参与，适合华裔新生代与非华裔友人共同体验，是极具包容性的中华文化实践场域。”

作为长期致力于龙舟事业推广的资深前辈，中国龙舟协会荣誉顾问王成云介绍，目前海外近90个国家和地区开展龙舟运动，其中超过70%由温州华侨“输出”。温籍华侨在海外自发组建龙舟队、俱乐部和协会，并建立海外龙舟文化基地。温州本地龙舟每年下水超过1000只，眼下正积极促成亚洲龙舟基地落户温州。

龙舟的全球化与温州人的全球化，是同一条河流。

“龙舟讲究目标一致、同舟共济、永不放弃。”王成云说，“温州人走向世界也是如此。在龙舟上，所有人朝着同一个方向发力。”这正是温州人“抱团出海”商业精神的写照。

“我很骄傲自己是温州人。我常向不同文化背景的朋友介绍温州的山海、商业精神、美食。我能感受到温州人‘敢想敢闯’的精神与硅谷科技创新环境之间的共鸣——大家都相信行动、相信突破。”孙奕道出了队员们的心声，“走得越远，越有机会用更开放的方式，把温州介绍给更多人，把温州精神带到更大的舞台上。”

这也正是“五马”的意义：它不仅是一支队伍的名字，更是一条道路——从温州出发，穿越江海，抵达硅谷，然后，划向更远的地方。

来 源：温州日报

原标题： 一支温州龙舟队和它的17万亿“朋友圈”

记者 程潇潇 温度记者 郑小萍 图片由采访对象提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com