学习强国温州学习平台 2026-06-17 08:58:00

盛夏将至，热浪渐起，温州鹿城街头的“爱心清凉之约”如期而至。2026年，第九季“爱心冰柜”公益活动爱心征集正式开启，现面向全城征集爱心商户、企业及市民共赴这场清凉接力，为高温下的城市守护者送上夏日凉意，让文明暖流浸润每一寸街巷。

盛夏将至，热浪渐起，温州鹿城街头的“爱心清凉之约”如期而至。2026年，第九季“爱心冰柜”公益活动爱心征集正式开启，现面向全城征集爱心商户、企业及市民共赴这场清凉接力，为高温下的城市守护者送上夏日凉意，让文明暖流浸润每一寸街巷。

爱心冰柜自2018年在温州市区公园路首度亮相以来，已经走过八载暖心历程。从最初的零星点位到如今广泛覆盖，从寥寥数人参与到全城同心接力，这份善举始终初心不改，聚焦环卫工人、外卖骑手、快递员、建筑工人等户外工作者，为他们提供免费冰饮，消解酷暑疲惫。八年来，爱心冰柜累计送出超60万瓶矿泉水，80余个固定点位串联起鹿城的“清凉防线”。

九年坚守，感恩同行。过往八季，各方爱心力量汇聚于此：有连续八年默默捐水的爱心单位，有主动腾出店面空间设置点位的沿街商户，有坚持志愿服务的“冰柜守护者”，还有路过市民随手添水的暖心善举。爱心冰柜早已不是单一的公益活动，而是市民传递温暖、践行文明的共同载体，诠释着“首善之区”的城市底色。

“今年的爱心冰柜活动什么时候开始啊？”十足便利店负责人前不久联系记者，“去年这个活动效果很好，门店爱心冰柜极大方便了奔波在街头的户外从业者，今年想继续加入。”“参加爱心冰柜活动要怎么报名？”“今年打算采购个大冰柜，放在更加显眼的位置。”连日来，随着室外温度的逐渐升高，爱心冰柜的“老朋友们”对于它的回归也愈发惦念。

为延续这一份已经坚持了八年的爱心善举，第九季爱心冰柜现正式启动爱心征集，期待更多新鲜力量加入这场清凉接力。本次征集面向两类爱心群体：诚邀爱心单位加盟，无论是企业、商铺、机构，均可申请设置爱心冰柜点位，提供场地与补给支持，或捐赠饮用水、运营物资，成为街头“清凉驿站”；诚邀爱心市民参与，可成为“冰柜守护者”，参与日常补给、点位值守等志愿服务，也可随手捐水、转发倡议，用点滴行动汇聚大爱。

一家门店、一台冰柜、一箱矿泉水，或是一次值守、一瓶补给、一次转发，都能让户外工作者在炎炎夏日感受到实实在在的关怀。您的每一份善意，都将化为街头流淌的清凉；每一次参与，都将为鹿城文明添上浓墨重彩的一笔。

这个夏天，让我们携手并肩，以爱为媒，以冰柜为纽带，传递清凉、致敬劳动、传递文明，让清凉与善意在这座城市永续流淌。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州：爱心冰柜开启全城招募

作者：张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com