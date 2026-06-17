温州晚报 2026-06-17 09:26:02

温州网讯 “只要取出这100万，我就能拿到100万的收益，还能参与800万的大项目！”近日，在农行龙湾蒲州支行营业大厅内，客户虞某情绪激动，反复向柜员强调这笔“稳赚不赔”的投资。然而，她不知道的是，自己正一步步踏入骗子精心编织的虚假投资陷阱。

当天，虞某来到柜台要求提取100万元现金。经办员工梁周洁在核实信息时，敏锐地捕捉到几个致命疑点：该账户此前曾被临时冻结，资金刚刚解冻；且客户对资金用途的描述前后矛盾，频繁提及“高额返利”等极具诱惑力的字眼。凭借扎实的反诈培训经验，梁周洁瞬间判断：这高度符合虚假投资诈骗的特征！

“大额取现需要主管审批，您稍等一下。”梁周洁一边以流程为由稳住焦急的虞某，一边迅速向属地反诈中心上报线索，并同步启动网点应急处置预案。

几分钟后，民警火速赶到。面对仍对“暴富梦”深信不疑的虞某，民警与银行工作人员轮番上阵，用真实案例一点点拆解骗子的话术逻辑。“您看，这些所谓的‘高额返利’平台，后台数据都是骗子随便改的，钱一旦取出来，就再也追不回了！”经过多轮耐心劝导，虞某终于如梦初醒，惊出一身冷汗，当场放弃了取现念头。100万元资金，在警银联手的接力下，稳稳留在了她的账户里。

近日，为表彰梁周洁在拦截诈骗中的出色表现，农行龙湾蒲州支行获颁“龙湾平安守护者”荣誉证书。这份荣誉的背后，是该行常态化反诈培训与警银协同联动机制的生动实践。

“反诈没有旁观者，每一次‘多问一句、多看一眼’，都可能挽救一个家庭。”农行龙湾蒲州支行相关负责人表示，支行将以此次表彰为契机，继续发挥榜样力量，深化警银联动，用更有温度的金融服务和更扎实的防骗举措，为老百姓的“钱袋子”上锁，为龙湾平安建设贡献金融力量。

警方提醒

天上不会掉馅饼，高回报必然伴随高风险。凡是宣称“稳赚不赔”“高额返利”的投资项目，请务必提高警惕。遇到可疑情况，请及时与银行工作人员沟通或拨打110报警。

来 源：温州晚报

原标题： 800万投资、100万收益？女子执意取现百万，警银联手戳破“暴富”幻梦

记者 赵琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com