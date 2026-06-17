温州日报 2026-06-17 09:26:02

近日，乐清市公安局反诈中心和虹桥派出所民辅警1小时快速拦截，成功阻断一起电信网络诈骗，为市民保住24000元现金。

温州网讯 近日，乐清市公安局反诈中心和虹桥派出所民辅警1小时快速拦截，成功阻断一起电信网络诈骗，为市民保住24000元现金。

当天上午10时许，乐清反诈中心接到紧急指令：一市民疑似正遭遇电信网络诈骗，并且已搭乘网约车前往外地送现金。反诈中心迅速启动“预警劝阻快五条”机制，中心民警施久仁第一时间排查研判，迅速锁定被骗群众为王先生（化姓）。在反诈中心的统筹调度下，虹桥派出所迅速开展处置工作。“追！”没有丝毫犹豫，派出所民警洪哲炜和同事立即驱车进行拦截。

与此同时，负责劝阻工作的民警施久仁也打通了王先生的电话，郑重提醒：“让你送钱的都是骗子！千万别把钱给任何人！我们民警马上到！”他简明扼要地拆解诈骗套路，告知王先生线下现金交易的巨大风险，还同步联系告知网约车司机情况，叮嘱司机配合劝阻。在施久仁急切而坚定的劝说下，王先生答应折返。

当日11时许，前往拦截的洪哲炜在高速路口追上了匆匆折返的王先生，第一时间上前询问：“钱有没有交给别人？”王先生摇摇头：“你们打了那么多电话，还跟我分析了很多，我也感觉送钱过去有点不对劲了。”

经现场清点确认，王先生随身携带的24000元现金分文未少，众人松了一口气。随后，洪哲炜将王先生带回派出所了解情况。

经了解，原来此前王先生在浏览网络视频时看到了一则“约炮+刷单”的虚假信息，在对方诱导下点击陌生链接，下载了某APP。APP中的“客服”先以小额返利、免费福利等小利诱导其参与刷单。获取信任后，“客服”谎称王先生未完成任务、拖欠平台资金，需立即返还垫资钱款，否则将面临平台追责和征信受损。惊慌失措的王先生信以为真，按照对方指示取现后前往外地准备线下“还款”。

在派出所内，反诈劝阻员为王先生逐条拆解骗局。而就在复盘骗局间隙，骗子的“催款”电话再次打来，此时的王先生早已彻底醒悟，果断挂断诈骗来电。离开时，王先生还连连向民辅警致谢：“幸亏你们拦得快，否则我真的要被骗了！太感谢你们了！”

警方提醒：所有“线上诱导、线下交易”的刷单、交友类信息均是诈骗陷阱。广大市民务必提高警惕，不轻信网络陌生信息、不参与各类刷单活动，遇到可疑情况及时拨打110咨询求助。

来 源：温州日报

原标题： 1小时紧急拦截 保住群众2.4万元

记者 杜一川 通讯员 林丹扬 苏旎

本文转自：温州新闻网 66wz.com