温州都市报 2026-06-17 09:26:02

日前，平阳县南麂列岛国姓岙海域的四方渔排上，一场特殊的“搬家”正在上演。超20万尾大黄鱼鱼苗，被渔民手持竹竿小心驱赶，装入活水袋，吊运至渔船，送往湾口的深水网箱。这批鱼苗才一个多月大，体长七八厘米，却要离开近岸的“集体宿舍”，转投到更宽敞、更抗风浪的“深海新家”。

温州网讯 四方渔排上的渔民用吊车把鱼苗吊运至渔船上，准备送往深水网箱。

最好的养殖，是让大黄鱼不知道自己被养。

日前，平阳县南麂列岛国姓岙海域的四方渔排上，一场特殊的“搬家”正在上演。超20万尾大黄鱼鱼苗，被渔民手持竹竿小心驱赶，装入活水袋，吊运至渔船，送往湾口的深水网箱。这批鱼苗才一个多月大，体长七八厘米，却要离开近岸的“集体宿舍”，转投到更宽敞、更抗风浪的“深海新家”。

在温州，从南麂、北麂到鹿西，一场围绕大黄鱼“野化”的养殖变革正在深海悄然推进，目的只有一个——让鱼回归野性，用环境倒逼品质。

三次迁徙：游出修长体形

“养大黄鱼就像培养孩子，要根据生长情况不断调整生活环境。”温州海派渔业有限公司南麂渔场负责人林端照说，从鱼苗到成鱼，一条高品质的大黄鱼往往要经历三次“搬家”：第一次是从育苗室搬到四方渔排，第二次是从四方渔排搬到深水网箱，第三次是从深水网箱分流到其他的深水网箱。

这不是折腾，而是让大黄鱼更加接近野生状态。林端照说，深远海的强水流迫使它们不断游动，加上自由捕食周边的鱼虾等天然饵料，养出来的大黄鱼条形修长、金黄健壮，“口感和营养价值更高”。

作为国家级海洋自然保护区，南麂岛海域冷暖洋流交汇，饵料丰沛。浙江海洋大学严小军教授曾评价：像南麂岛这样水清流急的岛礁水域，养出的大黄鱼品质评分能比普通市场上的高出两到三成，市场价格更是能提高几倍。

原地养护：还原野生节奏

不同于南麂岛的动态迁徙，洞头区鹿西乡探索出另一条路——“原地养护、静态野化”。

在鹿西乡的深远海域，黄鱼岛海洋渔业集团搭建起大型子母网箱综合体：920米大型母网箱负责挡浪消浪，68个子网箱构建分层养殖空间。从鱼苗到成鱼，全程原地培育，无需中途惊扰鱼群，最大程度还原野生自然生长节奏。

金丰海洋牧场则把“散养野化”推向极致。在鹿西乡扎不断村西北端，全国最大的单体封闭式柔性围网矗立海中，近450亩养殖海域内完整保留了礁石、泥沙的原生海底地貌。负责人孙德铭说，这里的养殖密度仅0.2尾/立方米，远低于传统标准。“用‘别墅’形容也不为过。整个养殖过程几乎不做人工干预，大黄鱼以天然饵料为食，水体自净、生态循环，病害发生率大幅降低。总体来说，除了难捕捞，其他的都是优点。”孙德铭笑道。

声波围栏：打造“无形之家”

在鹿西乡，另一种更前沿的模式正在解锁——声波养鱼。

黄鱼岛海洋渔业集团总经理郑祥武介绍，大黄鱼对特定频率声波十分敏感。企业利用这一生物特性，通过专业声波设备搭建无形的“声波墙”。没有实体网箱，鱼群却被稳稳圈住。

这套模式的好处显而易见。没有物理围网，台风来了也不怕——几乎彻底消除了传统网箱破损导致鱼群逃逸的风险。由于没有障碍，其他鱼虾可以自由进出，大黄鱼能摄入野生小海鲜作为天然饵料，食谱大幅丰富。在这种近乎野生的环境中，鱼要不断游动、自主觅食，养出来的大黄鱼肌肉紧实、金鳞赤嘴，口感与营养价值都更接近野生大黄鱼。

从动态迁徙到静态养护，再到声波围栏，温州大黄鱼的“野化”实践正不断刷新人们对养殖的认知——最好的养殖，不是把鱼关起来，而是让它们在海里，活成野生该有的样子。

来 源：温州都市报

原标题： 从浅海到深海 一条鱼的“野化”之旅

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com