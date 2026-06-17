100岁郑爷爷的“匠人本色”

温州都市报 2026-06-17 09:26:03

温州网讯 永嘉县碧莲镇新岙横路自然村，一栋四层的落地房静立乡间。院前，堆放着不少木料，锄头、扁担依次立放；屋内一隅，一张宽大茶桌搭配成套茶具格外显眼，墙角则是一排排被岁月磨得锃亮的木制工具……这些样式古朴、坚固耐用的物件，全都出自该村唯一的百岁老人郑九韶之手。

郑爷爷与斧、刨、凿相伴80余载，一生坚守传统榫卯技艺，让每一件木器稳固牢靠。近日，记者走进山野，探访这位百岁工匠。

十六岁入行

巧手练就十里八乡小有名气的木匠

郑爷爷16岁那年，他拜师学习木作技艺，自此开启匠人生涯。

“那个年代没有精密的测量仪器，所有木作工序全凭经验、眼力与心力。从选料裁木，到凿卯开榫、拼接打磨，每一道工序我爸都纯手工完成。”郑爷爷的儿子郑天时介绍，凭借极度勤勉与天赋，父亲很快练就了一身本领，成为十里八乡小有名气的木匠。“我爸这辈子坚守传统榫卯工艺，做木具从不用一颗铁钉，乡村日常所需的桌椅床柜、农耕用具等各类木质物件，我爸都做得扎实、耐用。”

纯熟的斧头功是郑爷爷的绝技，一斧落下木料平整顺滑、线条笔直，后续基本上不需要打磨修整。在郑天时眼中，父亲这门手艺，早已炉火纯青。

如今虽已百岁高龄，郑爷爷依旧放不下手中的斧凿。平日里，他做得最多的是锄头、扁担这类农耕农具，很多都送给了乡邻。在村里，几乎家家户户都有郑爷爷做的扁担和锄头。“他做的扁担，厚薄均匀、重心精准，挑担稳固不晃、不磨肩膀，挑着重物也一点不累。”有邻居这样评价。

前几年，村里启动老旧祠堂翻新。祠堂始建于新中国成立前，木质构件老旧复杂。得知消息后，已经96岁的郑爷爷主动牵头出力，祠堂的圆柱、梁柱等核心构件，大多由他打造、修缮翻新。遇到复杂工艺，他还手把手指点后辈。如今，祠堂焕然一新，成为村里举办红白喜事、瓯剧表演等活动的场地。

传艺更传德

坚守匠人本心收徒以德为先

“做木活最忌‘差不多’，哪怕只是一丝缝隙，用得久了便会松动、损坏，做人亦如此，半点马虎不得。”谈及坚守一生的手艺准则，郑爷爷话语朴实，却字字坚定。

郑爷爷先后收下十名徒弟，秉持“学艺先学德”理念，不仅倾囊相授技艺，更注重品德传承。郑天时是他的关门弟子，学艺四十余年，最能体会父亲的严苛与匠心。

“小时候我爸经常跟我说，做木工，最难把控的就是尺寸，一分一毫都差不得。拼缝对不齐、卯眼卡不牢，做出来的东西就是废品。”郑天时说，在父亲的授徒理念中，手艺是立身之本，德行是做人之根。他时常告诫徒弟与晚辈：“手艺不精，尚可日夜苦练、逐步精进；人品不正，终究行而不远、难成大器。”严传技艺、精雕手艺的同时，他更以温润言行润物无声，教导后辈勤俭自律、踏实做事。

数十年言传身教，郑天时不仅练就了一身精湛扎实的木作本领，更承袭了父亲严谨务实、精益求精的匠人品性。如今木工行业日渐式微，但他依然坚守着这份手艺。“但凡经手的每一件‘作品’，我都记得我爸的教诲，绝不敷衍了事、马虎应付。”郑天时说。

烟火度余生

勤耕山野有特殊的晚年闲趣

回归质朴的乡村烟火，郑爷爷的晚年生活也是闲不住的——山野养鸡、院中养蜂、田间种菜，醉心农活，其乐无穷。

郑爷爷在后山栽种了上百棵柚子树。每年十月，金黄的柚子缀满枝头，这是他一年之中最忙碌的时刻。“前两年，爷爷身手还特别利落，爬树几下就能上去，摘柚摘得可起劲了。”侄孙郑碗说。

除了柚子，郑爷爷还种板栗。去年板栗丰收，他独自进山采摘。待到天色渐暗，他肩上的竹筐装了30多公斤板栗，行走时果子不断滚落。他舍不得浪费，在山路上来回折返捡果子，迟迟没能下山。“天都全黑了，他一直没有回家，我们很担心，于是发动村民上山寻找才找到他。我们说丢了就丢了，这么晚山上多危险。他却说，这些果子都是用汗水辛苦换来的，丢了太可惜了。”家人说，郑爷爷也是出了名的珍惜劳动成果。

养蜂，则是郑爷爷晚年特有的闲趣。他在院子里搭建了5个蜂桶，引蜂筑巢，细心照料，让蜜蜂在此安家、繁衍生息。这些蜜蜂酿出的地道百花蜜，让他养成了每日喝一杯蜂蜜水的习惯。“这些蜂蜜纯天然、无添加，喝着安心。”郑爷爷说。

这份源自山野的地道美味，渐渐在邻里间传开，不少人特意上门，想要带上一罐。

百岁长寿道

性情温和与世无争待人热忱

郑爷爷身体硬朗无三高，从未生过大病，视力也好，唯独有些耳背。一生育有4个女儿1个儿子。在家人眼中，他的长寿并非运气，而是数十年生活自律、心态豁达的最好回馈。

“我常年在外务工，村里老屋一直是我爸居住，家中大小事务全靠他一人打理。”郑天时介绍，父亲作息规律，每日清晨五点多准时起床；洗衣做饭，三餐定时定量，从不挑食，也不暴饮暴食，饮食偏好清淡少油。“日常食材都是自家种养的天然食材，烹饪时烧的是柴火，健康养胃。”

郑碗说，早饭后，爷爷在小院里制作各类农具；下午会到田里给瓜果蔬菜浇水施肥、除杂草，“他可以说实现了‘蔬菜自由’，自己吃不了那么多，还会拿给儿孙晚辈吃。”

在养生方面上，郑爷爷崇尚随心随性、顺其自然。平日他喜欢小酌几杯美酒，偏爱自泡浓茶。“我爸性情温和宽厚，一生与世无争，待人热忱善良。”郑天时举例说，以前每到农忙插秧时，邻里人手紧缺，父亲总会主动帮助。不仅如此，街坊邻里家中的木制家具、农具出现损坏，他都会热心出手帮忙修缮，不求回报。”

如今，郑阿公四代同堂，儿孙和睦美满，也成就着他健康长寿的幸福晚年。

来 源：温州都市报

原标题： 100岁郑爷爷的“匠人本色”

一生坚守木作技艺，制作木具送乡邻，收徒传艺重德行

山野养鸡院中养蜂，田间种菜闲不住，烟火余生有闲趣

记者 林吉祥/文 黄超/摄 实习生 林诗俊

本文转自：温州新闻网 66wz.com