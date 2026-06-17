温州晚报 2026-06-17 09:21:32

温州网讯 又是一年毕业季，无论你是选择参加工作、继续升学，还是踏上自由职业的道路，请记得及时参保，为自己筑牢第一道健康防线。

毕业后被用人单位录用

直接就业的毕业生，由用人单位办理正规的用工手续。根据《社会保险法》规定，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记，基本医疗保险费由用人单位和职工个人共同缴纳。

在温州或浙江省内其他城市就业的，单位给你办职工医保时，原来的大学生医保会自动中断，不用特殊操作。

如果去浙江省外工作，需要先中断原温州参保关系的，最简单的办法是授权新参保地医保部门通过信息系统在完成职工医保参保登记后直接暂停原参保关系；选择自主办理的，可以

（1）登录浙里办APP进入“浙里医保”专区，选择“城乡居民参保登记”，操作类型选择“停保”，确认信息后即可完成办理。

（2）联系学校医保经办老师，学校医保经办老师通过线上平台操作停保。

（3）由本人携带有效身份证件原件或代办人携带双方有效身份证件原件到温州市内任一医保窗口办理。

毕业后选择继续升学

在校就读的学生，原则上参加学籍所在地学校的大学生医保，由所在学校统一办理参保登记，再由学校统一缴纳或按税务部门提供的缴费渠道自行缴费。

特别提醒：如果选择出国留学的，建议保留在户籍地参加居民医保，每年集中参保征缴期应按时缴费。如果出现断保，重新参保后将会有等待期——等待期内就医购药，得自费。

毕业后选择从事自由职业或暂时待业

自主创业或待业的毕业生，可以选择继续参保城乡居民基本医疗保险或者选择以灵活就业人员身份参加职工基本医疗保险。

选择参保城乡居民基本医疗保险 当年度已参保大学生医保的，其医疗待遇可以持续到当年度的12月31日，但应在集中参保缴费期（一般为9-12月）及时参保下一年度居民医保。

新参保或中断参保的人员先打开“浙里办APP”按提示办理城乡居民参保登记，年度选择“参保下一年度”。然后，再通过微信或支付宝进入“税务缴费平台”，选择“我为自己缴”，或者“我帮他人缴”，输入姓名和身份证号码，按提示完成缴费。

本年度正常参保的城乡居民医保续保人员可直接通过微信或支付宝完成缴费。

无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工医保的非全日制从业人员及其他灵活就业人员，可以灵活就业人员身份参加职工基本医疗保险。

可在浙里办APP搜索“浙里医保”，进入“我要参保”，点击“职工参保登记（含灵活）”，完成参保。缴费方式同上。

温馨提示

（1）参保城乡居民基本医疗保险及以灵活就业人员身份参加职工基本医疗保险的人员需按规定及时缴费，避免待遇中断。

（2）具体参保政策可咨询参保地医保经办机构。

温州医保咨询热线：0577-12393。

来 源：温州晚报

原标题： 毕业季必看！你的医保该如何无缝衔接？

本文转自：温州新闻网 66wz.com