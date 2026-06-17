温州晚报 2026-06-17 09:25:49

温州网讯 近日，市民徐先生酒后不慎遗失手机，因手机未设置锁屏密码，捡拾者趁机盗刷其微信零钱及绑定银行卡消费。鹿城公安分局莲池派出所民警循消费记录追踪侦查，不到24小时便抓获犯罪嫌疑人马某。目前，马某因涉嫌盗窃罪已被检察机关依法批准逮捕。

5月26日凌晨，徐先生醉酒后在路边长椅上休憩，醒来发现随身携带的手机丢失。自行沿路搜寻无果后，徐先生本打算自认倒霉，并未第一时间报警。

后续他前往营业厅补办手机卡，登录微信后才惊觉账户余额已被全部清空。查看消费账单可见，深夜有人持其手机先后前往三家便利店多次消费，不仅花光微信零钱，还通过银行卡小额支付多次套现、购物，总共损失2444元。确认手机被捡拾者恶意盗刷后，徐先生立刻前往莲池派出所报案。

接警民警柯博文高度重视，并未因涉案金额较小而放松侦查，他以消费账单记录为关键突破口，逐一走访核对涉案便利店，同步调取店内公共监控录像，迅速锁定嫌疑人马某行踪并实施抓捕，从受理报案到嫌疑人归案全程不足24小时。

经审讯，马某如实供述全部作案经过：当日途经长椅时发现遗失手机，见手机无锁屏密码，且微信账户存有余额，随即萌生贪念，辗转多家便利店购买香烟并套现牟利。

警方在此提醒广大市民：切勿因贪图便利而省略手机锁屏密码设置，及时关闭小额免密支付功能；若手机不慎丢失，应第一时间冻结微信、支付宝等支付账户，并前往公安机关报案，筑牢财产安全防线，不给不法分子可乘之机。

来 源：温州晚报

原标题： 醉酒男子遗失手机未设密码 被人捡到后恶意盗刷2444元

作者 徐思思 周缘 一衣

本文转自：温州新闻网 66wz.com