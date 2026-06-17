用心用情做好“送上门来的群众工作” 泰顺县委书记张银贵开展接访工作并调研

泰顺发布 2026-06-17 09:43:00

6月16日，泰顺县委书记张银贵在泰顺县社会治理中心接待来访群众并调研工作。

6月16日，泰顺县委书记张银贵在泰顺县社会治理中心接待来访群众并调研工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央和省委、市委决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任，扎实推进信访工作法治化、规范化建设，持续提升基层社会治理效能，全力维护社会大局和谐稳定，为泰顺高质量发展营造良好环境。

在泰顺县社会治理中心，张银贵接待来访群众，并与属地乡镇及相关单位负责人现场会商，逐项梳理问题症结、核实具体情况。张银贵强调，要站稳群众立场、厚植为民情怀，坚持依法依规、情理并济，用心用情妥善处置群众信访问题。要坚持举一反三、溯源治理，健全源头排查、前端化解、闭环处置工作机制，推动信访工作从“解决一件事”向“治理一类事”转变，不断提升基层矛盾治理精细化、系统化水平。

随后召开的信访工作督导会上，张银贵听取泰顺县信访工作汇报。他指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是察民情、解民难、暖民心的关键载体。要换位思考、为民解忧，始终站稳群众立场，优化群众工作举措，耐心做好政策解读与情绪疏导，把为民服务做到群众心坎上，以实实在在的工作成效取信于民。要深入群众、化解矛盾，时刻倾听民声、关切民生、润泽民心，常态化全面细致排查化解矛盾纠纷，在排忧解难中更好地了解民情、改善民生、凝聚民心。要依法善治、优化生态，坚持和发展新时代“枫桥经验”，集中攻坚信访积案，完善源头治理长效机制，依法依规解决好群众合理诉求，推动各类矛盾化解在基层、消除在萌芽，以平安稳定环境护航全县经济社会高质量发展。

张银贵要求，要压紧压实各级主体责任，强化部门联动、上下协同，层层跟进、层层落实，健全闭环管理、全程督导、销号回访工作机制，聚焦重点领域、重点问题攻坚突破，针对性补齐工作短板，全力推动泰顺县信访工作提质增效。

来 源：泰顺发布

原标题： 用心用情做好“送上门来的群众工作” 张银贵开展接访工作并调研

记者：王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com