瓯海区委书记刘云峰调研瓯海区纪委区监委机关

瓯海发布 2026-06-17 10:07:58

6月16日，瓯海区委书记刘云峰专题调研瓯海区纪委区监委机关，并召开深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作会。

6月16日，瓯海区委书记刘云峰专题调研瓯海区纪委区监委机关，并召开深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作会。他强调，要以更高站位强化政治监督，以更严标准深化正风肃纪反腐，以更实举措站稳人民立场，持续巩固风清气正的政治生态，为瓯海高质量发展提供坚强政治保障。瓯海区委常委、瓯海区纪委书记、瓯海区监委主任梅山标参加。

调研中，刘云峰听取瓯海区纪委区监委工作情况汇报，了解瓯海区群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作等重点工作开展情况，并对瓯海区纪委区监委政治监督有力有效、正风肃纪扎实深入、反腐惩恶坚定稳妥等方面予以肯定。

刘云峰指出，当前，瓯海正处在“十五五”开局起步、推动“千亿大区再出发”的关键节点，区纪委区监委要贯彻落实党中央大政方针和省市区委决策部署，以更高站位强化政治监督，在践行“两个维护”中彰显政治效果，做到坚守政治原则、严明政治纪律、讲求策略方法，推动广大党员干部牢固树立和践行正确政绩观。

刘云峰强调，要以更严标准深化正风肃纪反腐，在标本兼治中夯实纪法效果，严格依规依纪依法，持续深化标本兼治、提升干部能力素养，加强纪法学习和实战练兵，努力实现“查处一案、警示一片、治理一域”的综合效应。要以更实举措站稳人民立场，在执纪为民中凝聚社会效果，决胜“群腐”整治，激励干部担当作为，加强廉洁文化建设，严惩“蝇贪蚁腐”、纠治顽瘴痼疾，以优良党风政风带动社风民风持续向好，让人民群众在全面从严治党中拥有更多获得感。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研瓯海区纪委区监委机关

记者：吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com