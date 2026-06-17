瓯海发布 2026-06-17 10:07:59

6月16日，瓯海区召开群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会。

6月16日，瓯海区召开群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会。瓯海区委书记刘云峰强调，要提高思想认识，准确把握形势，以刀刃向内、动真碰硬的决心，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦重点领域再调度、再推进，确保抓出成果、抓出成效。瓯海区领导邵建乐、梅山标、吴雪梅、张露阳参加。

会议传达学习全省、全市民生领域信访问题集中治理工作推进会精神；通报全区群众身边不正之风和腐败问题集中整治等工作推进情况。会上，相关单位作现场表态发言、书面汇报集中整治工作进展情况。

刘云峰强调，要盯目标、抓重点，集中力量推进“百日攻坚”，强化重点任务推进，对照各项目标任务，做好全面复盘，加大攻坚力度，抓好重点领域突出问题攻坚，按照既定时间节点有序推进各项重点工作；强化主体责任落实，紧盯重点难点问题和薄弱环节，切实解决一批群众反映强烈的突出问题，推动举一反三、标本兼治。要盯弱项、啃硬骨，精准施策解决突出短板，补齐项目实事薄弱短板，紧盯问题靶向发力、分类处置，切实解决项目推进的卡点堵点、群众反映集中的诉求痛点；补强信访化解薄弱环节，以民生领域信访攻坚为重点，深入剖析问题根源，加快解决群众合理诉求，以实际成效取信于民。要盯成果、固长效，多维协同提升治理水平，下大力气推动集中整治工作，着力打造特色鲜明、亮点突出、辨识度高的高质量工作成果，切实开展好“回头看”行动、完善好常态化治理机制，推动集中整治从“集中整”向“常态抓”转变提升，用心用情为企业和群众排忧解难。

刘云峰要求，要以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，全面加强集中整治特别是信访化解工作统筹力度，切实以整治实效护航经济社会高质量发展，为营造瓯海海晏河清的政治生态和干事创业的良好环境提供坚强保障。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会召开

记者：吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com