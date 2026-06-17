苍南县委书记张本锋赴矾山镇调研

苍南发布 2026-06-17 10:07:59

6月15日下午，苍南县委书记张本锋率队赴矾山镇调研，实地察看工业遗产活化、文旅项目提质、特色产业培育等工作，详细了解项目建设进度、运营筹备情况以及产业发展堵点难点，就下步全域文旅提质、产业转型升级、资源盘活利用等工作作出具体部署。

6月15日下午，苍南县委书记张本锋率队赴矾山镇调研，实地察看工业遗产活化、文旅项目提质、特色产业培育等工作，详细了解项目建设进度、运营筹备情况以及产业发展堵点难点，就下步全域文旅提质、产业转型升级、资源盘活利用等工作作出具体部署。

在矾矿三车间结晶池和矾矿煅烧炉广场，张本锋实地察看浙BA文旅产品发布会筹备情况。他强调，要依托现有工业遗址空间，深度挖掘工业研学价值，系统开发科普研学、实景体验、工业探秘等新业态，让老遗址焕发新生机、老资源释放新活力。要以浙BA文旅发布会活动为媒介，全方位传播矾山工业文化、自然风光与特色文创，持续提升矾山文旅对外知名度与影响力，为后续引流聚客、产业赋能、品牌提质打下坚实基础。

在矾矿配套资源库，张本锋深入调研洞藏酒窖项目招商引资、洞窟利用及特色产业培育情况，细致查看洞窟空间结构、恒温恒湿条件、仓储储存环境等细节。他指出，矾山洞窟环境独特，具备天然优势，要走出一条差异化发展的特色赛道，主动对标国内洞藏龙头企业，学习先进运营理念、储存标准和商业模式，优化商业运营。同时，要延伸产业链条、完善配套服务，积极推出专属储存、分装定制、文化展销等业态，系统打造集矿洞储藏、文化体验、文创展销、休闲观光于一体的特色文化IP。

随后，张本锋沿挑矾古道步行踏勘，实地调研福德湾古村落运营、朱程故居文化挖掘以及悬崖酒店项目筹备等工作，全面了解矾山全域文旅资源开发、业态布局和项目建设进度。他指出，矾山文化底蕴厚重、文旅发展潜力巨大，全镇上下要牢固树立文旅“一盘棋”思想，立足全域资源禀赋，将矾山作为独立特色旅游板块整体谋划、系统打造，坚持化零为整、盘活存量、提质增效。他强调，要深耕非遗文化、矾矿工业文化、红色名人文化，将非遗故事、历史底蕴、人文内涵融入古村落街巷、商铺业态、展陈空间之中，通过场景化打造、沉浸式演绎、故事化呈现，让静态的文化资源转化为动态的文旅体验。

在随后召开的座谈会上，张本锋认真听取矾山镇关于矾山生态博物馆暨苍南国际双年展筹备情况汇报，现场梳理问题、明确工作路径。张本锋强调，要构建完整可持续的商业闭环逻辑，在业态创收、场景运营、产业增值上持续做深做实文章，让生态博物馆、双年展展区不仅有文化高度、设计美感，更有可持续的商业支撑、常态化的人流业态。要坚持保护优先、合理利用，在严格恪守文物保护底线的前提下，科学开展建筑微改造、空间微更新，打造兼具艺术性、观赏性、体验性的核心展示区块。要系统整合全镇文旅资源，统一规划、一体打造、联动运营，以重大展会引流赋能，全力将矾山独特的工业遗址资源、人文文化资源转化为高质量发展的产业资源、经济资源，持续擦亮矾山特色文旅金字招牌。

苍南县领导陈培标参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋赴矾山镇调研

记者/徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com