新华网 2026-06-17 10:12:00

记者从大柴旦6.3级地震抗震救灾现场指挥部了解到，经过两轮全面人员排查，截至6月16日23时，青海海西州地震已造成1人遇难，8人受伤，受伤人员经包扎处理后已离开医院。

为有效防范余震及震后次生灾害，当地设置了5处集中安置点，妥善安置约3000名受灾群众，优先安置并转移中小学、幼儿园师生1286人，水及方便食品充足，并采取投亲靠友、异地转移等方式，有序疏散受灾群众。震中附近煤矿企业作业人员全部撤离并完成身份核对。当地景区已实施临时闭园，九成以上游客已分批疏导至格尔木市、德令哈市。

记者在现场看到，16日夜间至17日震区有中雨，且气温较低。当地优先保障老人、儿童、学生等群体，及时发放帐篷、折叠床、毛毯、被褥等救援物资，群众情绪稳定。同时，迅速排查学校、医院、矿井、水库、铁路、公路、桥梁、地质灾害隐患点等重点场所和关键部位，排除潜在风险隐患，周边7个尾矿库未发现开裂等险情。经初步排查，当地房屋没有明显倒塌，但部分房屋出现裂缝。

受地震影响，多趟途经青藏铁路西格段的旅客列车出现晚点情况。目前，7列避震扣停的在途旅客列车逐级限速恢复运行。中国铁路青藏集团有限公司17日发布公告，决定于6月17日加开西宁至拉萨Z9807次、Z9809次、Z9811次临时旅客列车，6月18日加开拉萨至西宁Z9808次、Z9810次临时旅客列车，最大限度减少地震对旅客出行带来的影响。

目前，国家有关部门已向青海省调拨中央救灾物资1万件，省州两级调拨救灾物资2500件；现场投入救援人员1051人，车辆178台，物资保障、救援力量充足。

海西州文体旅游广电局提示，已规划、计划前往大柴旦地区旅游的游客立即取消出行行程，切勿擅自前往地震影响区域；各旅行社须密切关注震区应急处置及道路通行动态，及时调整旅游出行线路，避开大柴旦震区道路、景区及文旅点位，严禁组团、发团前往震区开展任何旅游活动，杜绝旅游安全风险。

来 源：新华网

原标题： 青海海西州6.3级地震造成1死8伤 伤者已出院

记者 李宁、王浡

本文转自：温州新闻网 66wz.com