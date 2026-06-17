瑞安市委书记李剑锋走访人大代表联络站并督办建议办理工作：以高质量代表工作践行全过程人民民主

瑞安发布 2026-06-17 10:07:59

6月16日，瑞安市委书记李剑锋走访安阳街道人大代表联络站，并围绕加强社区高层建筑消防安全工作开展专项调研、座谈，督办建议办理工作。

6月16日，瑞安市委书记李剑锋走访安阳街道人大代表联络站，并围绕加强社区高层建筑消防安全工作开展专项调研、座谈，督办建议办理工作。他指出，人大代表联络站是密切联系群众、听取民情、汇聚民意的重要阵地，要持续建好、管好、用好人大代表联络站，以高质量代表工作践行全过程人民民主。

李剑锋、应希克等瑞安市领导先后走进玉海街道逸景湾小区、安阳街道华鸿安阳城小区，实地察看消控室消防预警系统运行、楼道消火栓配置等情况。李剑锋指出，要压紧压实业主、使用人、物业等各方责任，也要不断增强居民消防安全意识和自救互救能力，不断提升高层建筑消防安全本质安全水平。

在安阳街道人大代表联络站，李剑锋详细了解基层联络站建设运行情况，对打造“和事佬e站”品牌、探索人大代表参与社会治理等创新做法予以充分肯定，要求加强经验总结推广，建强用好全过程人民民主基层单元。

在随后召开的人大代表建议督办会上，瑞安市消防救援局汇报了《关于进一步加强社区高层建筑消防安全工作的建议》办理情况，瑞安市住建局作补充汇报。与会代表围绕加强社区高层建筑消防安全提出意见建议。李剑锋对人大代表深入调研、心系群众的为民情怀和高质量建言表示感谢，要求相关部门系统梳理、专题研究，及时回应代表和群众关切。

李剑锋强调，高层建筑消防安全是城市安全治理的重中之重。要强化隐患治理，筑牢高层安全“防火墙”。深刻汲取各地事故教训，增强工作前瞻性、科学性、系统性；常态化开展消防巡查，聚焦突出问题，摸清隐患底数；坚持先急后缓、标本兼治，采取有效措施整改到位。要完善制度机制，构建协同共治“新格局”。用好“红黑榜”等举措强化监管、严格执法，压实各方安全责任，健全共治机制；优化专项维修资金使用流程，探索多渠道资金筹措，夯实共治基础；加强常态化消防宣传教育和消防演练，汇聚共治力量。

李剑锋指出，人大工作的根基在人民，发挥作用的力量在人民，依法履职的归宿也在人民。要发挥代表作用，当好民呼我为“排头兵”。健全“1+24+N”代表联络站点体系，架好党委、政府与群众之间的“连心桥”。要把民生需求解决好，坚持以群众呼声为监督着力点、落脚点，推动解决民生“关键小事”。要把群众力量凝聚好，发挥人大代表口碑好、威望高等优势，宣传讲解好市委、市政府决策部署，主动靠前协助做好群众工作。市委将一如既往地重视和支持人大工作，进一步加强和改进对人大工作的领导，支持人大代表依法履职。

瑞安市领导朱建芳、张海飞、池万松参加活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋走访人大代表联络站并督办建议办理工作：以高质量代表工作践行全过程人民民主

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com