瑞安市领导开展平安周巡查活动

瑞安发布 2026-06-17 10:08:00

瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查防汛防台、安全生产等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市政协副主席林邦虎赴平阳坑镇开展平安周巡查活动，督导梅雨期防汛工作。

在平阳坑镇篁坑村西北侧山体坡面泥石流风险防范区，李剑锋实地察看地质灾害点地形地貌及治理工程情况。该点位曾存在泥石流隐患，相关治理工程于2025年3月开工，今年4月完工。目前，已进入为期两年的水文动态监测，待合格后可正式竣工验收。

李剑锋对该隐患点综合治理成效表示肯定。他指出，我市已正式入梅，防汛防台工作容不得半点松懈。各相关部门和属地乡镇要紧盯地质灾害隐患点和风险防范区，持续加密巡查监测频次，运用好“人防+技防”手段，严格执行“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作机制，依托村（社）干部、网格员、党员志愿者等基层力量，实时掌握坡体动态，实现险情早发现、早预警、早处置，确保风险隐患动态清零、不留死角。

李剑锋强调，防汛防台是一项系统性工程，必须树牢底线思维和极限思维，把保障人民群众生命财产安全放在第一位。要全面排查山塘水库、低洼地带、在建工程等重点区域风险隐患，摸清安全底数，建立问题台账、闭环整改落实，从源头杜绝安全隐患。要持续完善应急预案，常态化开展实战演练，不断提升应急处置专业化水平，确保队伍拉得出、顶得上、打得赢，以万全准备应对万一可能。要提高群众防灾避险意识和自救互救能力，凝聚全市上下联防联控、群防群控的强大合力。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，市委常委、常务副市长朱建芳，瑞安经济开发区党工委书记、管委会主任金建宇，赴经济开发区开展平安周巡查活动，重点督查在建重点项目安全生产工作。

陈汉存一行来到年产300万套新能源智能电子电器开关和驻车系统建设、瑞安智履安全科技产业园、年产3000套石油采集核心部件及潜油电泵和年产500套水晶系列设备等重点项目施工现场，认真察看现场规范操作、安全防护措施落实、隐患排查整改等情况。他叮嘱施工单位要严格落实安全生产主体责任，细化施工现场全流程管控，提升员工安全意识和应急能力，坚决防范各类安全事故发生。

陈汉存强调，相关部门和属地政府要压实监管责任，紧盯在建项目重点领域、关键环节，常态化开展巡查执法，督促施工主体在守牢安全底线前提下，提速增效推进项目建设。

瑞安市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升赴上望街道、南滨街道开展平安周巡查活动，实地检查企业安全生产工作。

徐龙升一行深入企业生产一线，核查现场安全管理制度建设、危化品管控、消防设施配置、隐患排查整改等关键工作落实情况，并叮嘱企业及属地要牢固树立安全发展理念，压实安全生产主体责任，规范生产作业流程，强化员工安全培训，坚决筑牢安全生产防线。

郑立、林朝进、罗明、林圣赞、邹霜双、陈伟锋、项金敏、周晓华、吴功宜、黄陈跃、张海飞、池万松、葛震海、谢钦巨、王渊、姜宗羽、金丽云、杨成彪、王文光、林圣强、吴将斌、朱捷等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者：蔡佳佳 林长凯/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com