全国铁路7月1日起实行新的列车运行图

中国铁路微信公众号 2026-06-17 10:12:01

自7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12174列，较现图增加106列；开行货物列车23975列，较现图增加111列。

此次调图是铁路部门全面贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以市场需求为导向，持续深化运输供给侧结构性改革，统筹运用新线、新站等运输资源，聚焦客货运输扩能提质增效，对全国铁路列车运行方案进行的一次优化调整。调整后，铁路网整体功能进一步提升，铁路运输能力和效率进一步提升，客货运输产品持续优化，将为人民便捷高效出行、建设强大国内市场和区域经济社会高质量发展注入新动能。

一是用好武汉至西安高铁西安东至十堰东段新线能力，优化中西部地区列车运行图，助力区域经济社会发展。利用即将开通的武汉至西安高铁西安东至十堰东段，优化中西部地区列车运行图，安排开行西安东（西安北）至南阳东、汉口、重庆北等方向动车组列车58列，进一步密切西北地区与华中、华南、西南地区的联系，缩短时空距离，西安东至汉口、广州南最短旅行时间分别为2小时41分钟、6小时53分钟，较现图西安北经徐兰、京广高铁至武汉、广州南分别压缩1小时1分钟、15分钟。革命老区商洛迈入高铁时代，首次开行商洛西至北京西动车组列车2列；韶山南与延安间首次开行动车组列车，连接两大著名红色旅游目的地，为旅客红色旅游提供便利。西安东站开通后，将西安至成都、延安、银川方向的54列动车组列车由西安北站调整至西安东站始发终到，安排西安至安康铁路53列普速旅客列车停靠西安东站并办理客运业务。

二是统筹利用线路能力和装备资源，进一步优化升级客运产品。将京广、京沪、陇海等线路16列普速旅客列车提质升级，其中14列Z、T字头列车升级为D字头动车组列车，北京至乌鲁木齐间首次开行D字头动车组列车，2列T字头列车升级为Z字头直达特快列车，其中成都东至北京西、乌鲁木齐至重庆西分别压缩8小时9分钟、2小时26分。增开太原南至南昌西、温岭，济南至许昌东，广州南至义乌等方向动车组列车14列，促进华北地区与华东、华中地区城市间的人员交流；增开红旗渠至信阳、泰山至邯郸等普速旅客列车8列，便利旅客红色研学、短途观光出行；适应部分地区客流需求，变更既有列车区段开行南宁至天津、银川至福州等19列普速旅客列车；安排开行武汉枢纽普速环线列车6列，打造城市观光特色旅游专线产品。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区部分高铁线路早晚高峰时段增开动车组列车，其中京广高铁北京至邢台2列、京沪高铁天津至北京1列，沪宁城际铁路上海至苏州2列、沪昆高铁义乌至杭州东1列，郁南、怀集、阳江至广州南动车组列车各1列，为通勤旅客出行提供更多便利。继续安排开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，满足边远地区群众出行需求。

三是优化重点枢纽列车开行方案，提升区域路网综合运输效能。在北京地区，北京市郊副中心线西段（北京西至良乡段）扩能工程投用后，增开北京西至良乡市郊列车14列，该线路开行的市郊列车将增至26列，其中早、晚高峰时段各8列；将6列普速旅客列车、2列城际列车由北京西站调整至北京丰台站始发终到，有效满足北京西站市郊列车开行。在南昌地区，南昌南至唐村线路所联络线投用后，安排南昌、南昌东至南昌西间开行动车组列车36列，优化南昌地区主要客站分工，将31列动车组列车的始发终到站进行调整，增加动车组列车在南昌、南昌东、南昌西、南昌南的停靠站次37次，进一步提升南昌枢纽的通达性。在广州地区，佛山站投用后，安排京广高铁、广深铁路35列动车组列车由广州枢纽延长至佛山站始发终到，进一步促进广佛同城化发展。

四是丰富完善铁路物流产品体系，助力降低全社会物流成本。统筹市场需求和运输能力，优化铁路物流产品供给，安排开行跨铁路局集团公司货物班列527列，较现图增加22列。优化城际班列产品，安排开行特快城际班列8列，开行快速城际班列55列，其中增开江村至乌西、库尔勒至徐州北等快速城际班列2列，开行普快城际班列84列，其中增开罗敷至广元南、柳州南至江村、江村至娄山等普快城际班列3列；优化多式联运班列产品，安排开行快速多式联运班列90列，其中增开增城西至临沂、增城西至沙良等快速多式联运班列9列，开行普快多式联运班列129列，其中增开怀化西至钦州港东、西安国际港至芜湖东等普快多式联运班列16列；继续开行京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等主要经济区域间的快捷物流示范班列，助力区域间资源要素流动，服务全国统一大市场建设。优化中欧（亚）班列运输组织，安排中欧班列、中亚班列图定线路96条、65条，较现图各增加3条，保障国际供应链产业链安全畅通，促进亚欧经贸往来。

五是提升客货运输服务品质，让旅客和客户体验更美好。实施好新版《国铁集团客规》，持续优化铁路12306系统功能，落实误购限时免费退票、老年旅客专属电话订票等一系列便民惠民举措，持续提升旅客出行便利性、普惠性水平，“静音车厢”服务拓展至超8000列动车组列车，“爱宠行”服务覆盖131座高铁车站、300趟列车，“轻装行”服务试点覆盖212座车站，“自行车随身行”在京张高铁试点推行，全国94个车站提供互联网订餐服务，为旅客提供“一盒好饭”。全国120个车站实现联程票旅客站内便捷换乘，50个车站实现铁路到达旅客乘坐地铁免安检。主动对接各地文旅部门，打造“铁路+”消费新场景，推动“火车向着景区开”，积极服务赛事、展会、演艺、研学等多元出行需求，定制化开行“球迷专列”“歌迷专列”“研学专列”等主题列车，吸引新兴客流，有效拉动沿线文旅消费，持续推动铁旅融合发展。深化铁路物流改革创新，加快推进铁路现代物流体系建设，积极拓展全程物流总包、物流金融服务，持续优化完善95306平台功能，大力发展多式联运“一单制”“一箱制”运输，推广应用中国铁路网络货运物流平台，助力降低全社会物流成本，更好服务实体经济发展。

铁路部门提示，新图车票将于6月17日起陆续发售，调图后客货列车开行信息和服务资讯，旅客和货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货运运输事宜。

来 源：中国铁路微信公众号

原标题： 全国铁路7月1日起实行新的列车运行图

本文转自：温州新闻网 66wz.com