温州古城的镇东塔，“镇”住了什么？

温州文史馆 2026-06-17 10:07:30

温州城东门曾有一座古塔，千百年来与这座城市同生共长，承载着人们对美好生活的希望，是百姓心中的风水塔。

温州城东门曾有一座古塔，千百年来与这座城市同生共长，承载着人们对美好生活的希望，是百姓心中的风水塔。

老地图中的海坛山周边

相传郭璞为永嘉郡卜城时，“初谋城于江北，郭璞取土称之，土轻，乃过江登西北一峰（即今郭公山），见数峰错立，状如北斗，华盖山锁斗口……”

数山错立北斗，这似乎是一个完美的置郡城规划。 “海坛、华盖、积谷、松台、郭公山如斗魁，华盖山锁斗口；外则接凑？？吉、黄土、仁王、灵官如斗柄，而灵官又为辅星，以象天之北斗。”

但这似乎 “天人合一”的城市规划也存在着不足。《弘治温州府志》曰“旧传华盖、积谷二山与海坛山相连，望气者以为太盛”。望气者以为太盛，亦是华盖、积谷、海坛三山位于郡城之东，似一座高耸巨大的天然屏障，横卧在郡城东面，有利因素是可以有效防御敌人进攻，使“寇不入斗”。但问题是，也隔绝了郡城的外在联系，物资供应、交通组织、城市防洪泄洪措施，或应急救援都受到不可避免的影响。东面的屏障还阻止了东南方向季风的入城。“望气者以为太盛”，于是“凿断之”。这一凿断不仅使内外顺畅，且很好地利用了温州郡城周边东低西高的地理，夏季引季风入城，冬季则阻止寒风入侵，给了城市夏凉冬暖的绝佳生机。

古代星相学家还认为，海坛山是温州郡城龙脉所在，气旺本应为喜事。但中国传统文化讲究中道，凡事有度，过之则不利，故 “凿断之”。并在石窟门（东门）侧造塔镇之，用以镇或是收山海之气势。

那么镇或收哪些山海之气势呢？一是收好水气，保护海坛水脉。海坛山素有 “海坛水脉足，温州人兴旺”的传说。海坛水脉是温州城的活态文脉和人气引擎，包括穿城而过入东海的瓯江，贯通温州城区与瑞安甚至更远地方的商贸动脉。于是人们在城外引三溪之水入会昌湖，在城内“五水配五行”，凿二十八宿井，形成棋盘格型的街巷和河流并列的格局，蓄五水入五潭。在城北配水门，遇旱时先填永宁、瑞安二门，潦时则开水门排水，尽闸放之。中设水则，调控水位。水门内外设置 净水石 “石清”“石咸”，阴阳搭配，护卫水质清净。

白鹿庵前的“石清”

设祭祀天地神坛，祈求天地和合，风调雨顺，五谷丰登。海坛山天象为天枢，对照 “天坛”“地坛”取名“海坛”。海坛是人们祭祀大海的法坛。海坛山上较为知名的庙宇有海神庙、悟真道院、杨府庙、大禹王庙、五灵庙等等；山麓有白鹿庵、天宁寺、嘉福寺、童子殿等，共同组成祭祀天地的“海坛”。宋《海神庙碑》曰：韩退之《泷吏》诗云：“飓风有时作，掀簸真差事”者此也。幸而有海神庙者，在郡城东北隅海坛山之上。风之兴，长吏或躬往，或遣僚属祷之，或验或不验，岂非情至与不至耶？不唯风尔，至于水火之灾，旱蝗之虐，祷之多应，诚有德于斯民者，列之祀典，宜哉！

这一段话表明，不只是风灾，至于水灾、火灾、旱灾、蝗灾这类灾祸，诚心祈祷也多会有所应验。真正对百姓有恩徳的人，把他们列入祭祀典册是理所应当的。这些共同组成了祭祀天地的“法坛”，为这座城市的健康、平安与幸福加持。

二是镇或收好山海之气势，静观海坛沙涨。《光绪永嘉县志》载： “海坛山，在县治东北，亦名东山，城跨其上，坐镇海门内外，最关郡治来龙。”古时有童谣曰：“海坛沙涨，温州拜相”。宋陈宜中，明黄淮、张孚敬皆应之。椐明《万历温州府志》载：南宋咸淳初“海坛岭下江忽涨，人皆异动。未几，陈宜中大拜”。明代永乐（宣德）年间，“海坛沙涨，邑人黄淮大拜”。明世宗嘉靖初“海坛沙涨，永嘉张孚敬大拜”。这一历史故事的流传，应验了海坛山的龙脉所在。

这些神奇的故事，传颂着郭璞卜城的传说，人们为纪念郭璞，在海坛山西麓建白鹿庵（又名白鹿寺、白鹿院、白鹿禅寺）。这是温州城市最古老的建筑之一，也是千百年来人们纪念卜城大师郭璞的场所。

海坛山南麓东门慈山脚下，巍巍挺立、古朴沧桑的巨型古塔即镇东塔。椐《乾隆温州府志》载， 郭记室祠，《万历志》：在郭公山下。初，晋郭璞卜城温郡，后人立祠山下祀之，塑白鹿衔花于侧，纪卜城时瑞也。后祠于镇东塔。 可见有史以来，镇东塔不仅是郡城的风水塔，和白鹿庵一起，还属温州人民思念与祭祀郭璞的神坛。

关注老照片，你会发现镇东塔就在你身边：

这是 1912 年刊登在《亿万华民》会刊的“镇东塔旧照”，是一个近距离的写真照，宏伟挺拔、干净利落，周边环境交待清楚，细部一目了然，是一张不可多得的好照片。

第二张是 1901 年摄于郡城南往北，拍摄作者不详，但座落的具体位置交待清晰（红框处是镇东塔），绕山而过的城墙，海坛山上的庙宇，东门城外的民居，瓯江上的帆船，尽收眼底。

第三张 1877 年英国外交官阿查理摄，由郡城北往南拍，场面宏大，海坛山与华盖山之间的城墙、镇海门旁的镇东塔，环城河，城内外民居，华盖山巅的“江山一览亭”等一览无遗。

第四张拍摄时间、拍摄人不详，拍摄方向与第三张一致，但照片清晰度较高，对镇海门、镇东塔的位置交待最为清晰。同样是一张不可多得，提供大量信息的好照片。

四张镇东塔旧照，从不同角度、不同方向，让我们看到镇东塔原貌，观察到古人崇拜天象，精心卜城的心愿！

来 源：温州文史馆

原标题： 温州古城的镇东塔，“镇”住了什么？

作者 王超俊

本文转自：温州新闻网 66wz.com