世界杯｜姆巴佩“双响”助法国取胜 梅西将登场

新华社 2026-06-17 10:19:20

I组第1轮 法国队3:1塞内加尔队

北京时间17日清晨，在I组首轮比赛中，“高卢雄鸡”法国队3:1战胜塞内加尔队。姆巴佩在下半场率先打破僵局，随后替补上场的巴尔科拉帮助法国队扩大比分。姆巴耶在伤停补时帮助塞内加尔扳回一城，1分钟后姆巴佩再入一球锁定胜局。

图为当地时间6月16日，法国队球员姆巴佩庆祝进球。新华社记者 许畅/摄

图为当地时间6月16日，法国队球员姆巴佩（中下）庆祝进球。新华社记者 许畅/摄

图为当地时间6月16日，法国队球员巴尔科拉（左）庆祝进球。新华社记者 许畅/摄

北京时间17日06:00

I组第1轮：伊拉克队-挪威队

这是“魔人”哈兰德的首届世界杯正赛，全世界都在期待他斩获个人世界杯首球。阔别世界杯整整40年的伊拉克队，面对实力不俗的挪威队，能否延续本届世界杯开赛以来亚洲球队保持不败的佳绩？

图为当地时间2025年11月16日，哈兰德在比赛中庆祝进球。当日，在2026年美加墨世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛第10轮比赛中，挪威队客场4:1战胜意大利队，以全胜战绩获得世界杯入场券。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

图为当地时间3月31日，在2026年世界杯预选赛洲际附加赛决赛中，伊拉克队2:1战胜玻利维亚队，成为最后一支晋级美加墨世界杯正赛的球队。新华社/美联

北京时间17日09:00

J组第1轮：阿根廷队-阿尔及利亚队

卫冕冠军阿根廷队将迎来本届世界杯首秀。梅西有望在开启个人职业生涯第六届世界杯征程的同时，成为阿根廷队史首位代表国家队出场200场的球员。上届世界杯，阿根廷队小组赛首场爆冷不敌沙特阿拉伯队，这场比赛他们能否收获“开门红”？

图为当地时间2025年9月4日，在2026年美加墨世界杯南美区预选赛中，梅西在比赛中庆祝进球。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

北京时间17日12:00

J组第1轮：奥地利队-约旦队

队史首次站上世界杯舞台的约旦队，面对实力更胜一筹的奥地利队，这支来自亚洲的世界杯新军能否依靠防守，抵挡奥地利队进攻，抢下历史性积分，是比赛的最大看点。

北京时间18日01:00

K组第1轮：葡萄牙队-刚果（金）队

与梅西一样，41岁的克·罗纳尔多（C罗）也或将迎来个人第六届世界杯首秀。面对时隔半个世纪重返世界杯舞台的刚果（金）队，C罗能否率领葡萄牙队用一场胜利开个好头，值得期待。

图为当地时间2025年10月14日，在2026年美加墨世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛第八轮比赛中，C罗庆祝进球。新华社/路透

北京时间18日04:00

L组第1轮：英格兰队-克罗地亚队

八年前的俄罗斯世界杯半决赛，克罗地亚队加时淘汰英格兰队，将其拦在决赛门外。此番两队小组赛再相逢，胜负或将决定最终的出线主动权。40岁的克罗地亚功勋中场莫德里奇，和凯恩、贝林厄姆等领衔的英格兰一众球星又将擦出怎样的火花，值得一看。

图为当地时间2025年9月8日，在2026年美加墨世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛第6轮比赛中，莫德里奇（左）率队出场。新华社/路透

来 源：新华社

原标题： 晨观世界杯｜姆巴佩“双响”助法国取胜 梅西将登场

本文转自：温州新闻网 66wz.com