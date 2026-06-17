中国网 2026-06-17 20:32:47

初夏育心，赋能成长。5月至6月，温州商学院开展“五育润心赴初夏”心理健康月活动，推出萌宠疗愈、Color Walk、非遗手作等近80场创意活动，覆盖师生4000余人次。

初夏育心，赋能成长。5月至6月，温州商学院开展“五育润心赴初夏”心理健康月活动，推出萌宠疗愈、Color Walk、非遗手作等近80场创意活动，覆盖师生4000余人次。学校以德智体美劳“五育融合”为抓手，打破心理教育课堂边界，将心理育人融入校园各类场景，以年轻化、沉浸式形式落实“全员育心”理念，让心理健康教育浸润青春日常。

以德润心：传递校园温暖力量

学校以立德润心为引领，引导学生正视情绪、传递善意。罗山书院榜样分享会上，大三学子分享主动求助、走出情绪困境的经历，让同学们读懂“求助是一种勇敢”。文博书院班长工作坊通过“解忧盲盒”情景模拟，让学生干部明白优质陪伴的核心是接纳情绪、用心倾听。同时，校园恋爱心理沙龙、“暖心夸夸墙”等活动持续升温，细碎善意汇聚成校园暖流，营造出共情向善的心理育人氛围。

以智明心：重塑正向认知体系

针对学生精神内耗、认知迷茫等问题，学校以多元活动助力学生破局成长。大学生心理健康教育与咨询中心主任吴玉伟《停止精神内耗》专题讲座座无虚席，帮助学生科学认知、调节过度思虑的心理困境。一名大一学生在笔记上这样写道：“原来我的‘想太多’是可以被管理的。”OH卡牌团辅、《被讨厌的勇气》读书沙龙等活动，引导学生跳出思维定式，在同伴互助中重构认知、接纳自我，完成心态与思维的正向蜕变。

以体舒心：在律动中释放压力

学校坚持以体育心，让学生在运动协作中释放压力。学子们在温州市心理定向赛斩获二、三等奖，在竞技比拼中锤炼心理素质。校园特色Color Walk、团体减压操等趣味活动广受喜爱，学生们走出教室、漫步校园、舒展身心，在寻找美景、集体律动中清空负面情绪，告别独处焦虑，在并肩同行中重建人际联结。水心书院的减压操现场，辅导员带着学生在音乐中舒展身体，一位男生事后说：“律动完，感觉脑子里的‘乱码’都被清空了。”

以美愈心：用温柔治愈情绪

学校深挖美育疗愈价值，以艺术载体安放青春情绪。曼陀罗绘画团辅中，学生以色彩抒心，在创作与引导中看见自我、拥抱希望。春日摄影大赛、心灵观影等活动，让学子在光影与艺术中共情美好、和解自我，读懂自我治愈的真谛，让美育成为疏导情绪、滋养心灵的温柔力量。一名女生说，原来真正的治愈，不是被谁拯救，而是有人愿意对你说“不是你的错”。

以劳养心：在专注中沉淀内心

学校将劳动实践与心理疗愈深度融合。非遗植物拓印活动中，学生捶打花草、定格自然之美，在专注劳作中释放焦虑。爆款萌宠疗愈团辅场场爆满，学子们陪护小动物、手绘暖心卡片，在双向陪伴中收获归属感与自我价值感。手绘纸杯等手工活动，也让学生在沉浸式劳作中褪去浮躁，收获内心的宁静与治愈。

从专题讲座到户外定向，从个体谈心到朋辈陪伴，本次心理健康月以“五育润心”织就了一张全员、全过程、全方位的心理育人网络，心理育人正成为校园里最温柔的日常。

来 源：中国网

原标题： 萌宠、非遗、Color Walk！温商院“心理健康月”太潮了

作者 叶婧瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com