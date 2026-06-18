新华网 2026-06-18 11:15:00

国际足联17日公布，中国裁判员马宁将担任6月20日在堪萨斯城举行的美加墨世界杯E组第二轮厄瓜多尔队与库拉索队比赛的主裁判。周飞将担任本场比赛助理裁判。

国际足联17日公布，中国裁判员马宁将担任6月20日在堪萨斯城举行的美加墨世界杯E组第二轮厄瓜多尔队与库拉索队比赛的主裁判。周飞将担任本场比赛助理裁判。

这将是现年47岁的马宁职业生涯首次在世界杯上担任主裁判，也是中国裁判时隔24年再次主哨世界杯比赛。

本届世界杯，三名中国裁判员马宁、傅明、周飞入选裁判员名单。其中，马宁以主裁判身份入选，周飞以助理裁判身份入选，傅明以视频助理裁判身份入选。

傅明此前已在两场比赛中担任辅助视频助理裁判。至此，三名中国裁判员即将全部亮相。

近年来，以马宁为代表的中国裁判员先后参与多项重要国际足球赛事的执裁工作。马宁在2022年卡塔尔世界杯上首次入选裁判员名单，最终以第四官员身份参与多场比赛执裁工作。

2025年6月26日，在美国费城举行的世俱杯小组赛H组比赛中，主裁判贝达（左二）、第四官员马宁（右二）等裁判入场。新华社记者 吴晓凌 摄

马宁、傅明参加了2025首届新版国际足联世俱杯执裁工作；由马宁、傅明、周飞、张铖组成的中国裁判组执裁了2024年在卡塔尔举行的男足亚洲杯决赛，这是中国裁判历史上首次主哨该赛事决赛。

本次出征世界杯前，马宁曾表示：“我们这些年一直在努力，就是想让大家知道中国裁判有能力站上世界足球的最高舞台。世界杯期间，我们会向世界上最优秀的裁判认真学习，并把宝贵的经验带回中国，为中国裁判培养和发展贡献力量。我们也会全力以赴在世界杯赛场上展现中国裁判的风采。”

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜中国裁判马宁北京时间21日登场任主裁

本文转自：温州新闻网 66wz.com