新华网 2026-06-18 11:18:32

法国本周将再次迎来高温天气，巴黎市政府决定从17日晚起提前开放市内一处运河水域，供民众游泳消暑。

17日，法国部分地区最高气温预计达到36至37摄氏度；到21日，一些地区最高气温可能升至40摄氏度。

巴黎市长埃马纽埃尔·格雷瓜尔16日说，巴黎东部圣马丁运河部分水域将从17日晚起向游泳者开放，并配备救生员。巴黎原计划7月开放运河供民众游泳。

2020年5月31日，在法国巴黎，人们在圣马丁运河旁享受阳光。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

这是法国今年遭遇的第二波极端高温天气。法国5月曾出现一周异常酷热天气，全国半数地区遭遇破纪录高温。当时，有不少年轻人跳入圣马丁运河游泳。

今夏晚些时候，巴黎还将沿塞纳河指定游泳点。此前，为保障2024年巴黎奥运会相关赛事用水水质，巴黎已投入超过10亿欧元（约合11.5亿美元）治理河道。

研究机构普遍认为，受气候变化影响，欧洲热浪正日益频繁。法国气象局数据显示，自1947年以来，法国全国范围共记录到51次热浪，其中26次发生在2011年以后。

来 源：新华网

原标题： 高温来袭 巴黎提前开放运河消暑泳区

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com