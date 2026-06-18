“福建顺昌遭遇严重暴雨灾情”不实（2026·06·18）

全国网络辟谣 2026-06-18 19:05:43

辟 谣 “福建南平顺昌遭遇严重暴雨灾情”不实

详情：近日，有网民在某短视频平台发布信息称“福建顺昌遭遇暴雨袭击，灾情紧急”，并配有“村民抱着抢出的棉被站在高坡上”的视频场景，引发关注。经当地应急部门实地核查，2026年6月15日8时至6月16日8时，该地降雨总量为5.2毫米，城区并未达到警戒水位，网传暴雨灾情与实际情况严重不符。经溯源核查，相关内容系该网民为博取流量、吸引关注，通过拼接画面并杜撰灾情发布的虚假信息。目前涉事视频已全部下架删除，警方正在对造谣者进行追查。（来源：“福建辟谣”微信公众号）

辟 谣 “安徽蒙城一高考生因没考好跳河”系谣言

详情：安徽蒙城县网民陈某某利用其网络账号在高考考试期间发布视频并配文称“考好考差，顺其自然就好，不要想不开”“希望没事”，刻意误导网民认为有考生因没考好跳河，引发关注。经调查，该地未发现跳河相关警情，公安机关依法对陈某某予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

科 普 今年端午为何比去年“晚到”19天

详情：今年6月19日是端午节，不少人发现，去年端午节是5月31日，两个日子足足相差19天，是什么原因呢？

公历以回归年为基准，平年365天，闰年366天。而农历以朔望月的周期来定月，平年12个月，全年354天左右，闰年则多设置1个闰月，全年13个月，共384天左右。在一年中，农历平年比公历年少约11天，农历闰年比公历年长约19天，所以，端午节在公历中的日期或早或迟，与农历有无闰月有密切关系。

如果当年农历是平年没有闰月，则下一年端午节在公历中的日期，比当年端午节提前11天左右；如果当年农历是闰年有闰月，则下一年的端午节在公历中的日期，比当年端午节推迟19天左右。2025年有闰六月，所以2026年端午节在公历中的日期比2025年端午节推迟19天。（来源：新华社）

通 报 河南公安机关公布打击整治网络谣言典型案例

详情：2026年4月至6月，河南公安机关以打击整治网络谣言为重点，组织开展“净网2026-春风”专项工作，严打网络谣言违法犯罪行为。现公布五起典型案例。

案例一：陈某编造发布“某地外卖骑手杀人”谣言案

陈某为博取关注，捏造发布“某地外卖骑手杀人”的虚假信息，引发部分网民恐慌，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

案例二：梁某编造发布“失踪人员被摘除内脏”谣言案

梁某为博取关注，捏造发布“某地有无法无天的犯罪团伙，把人骗走后卖掉内脏”的虚假信息，引发网民恐慌，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

案例三：唐某编造发布“人贩子拐骗小学生”谣言案

唐某为博取关注，将驾驶外地牌照车辆接送学生的男子恶意捏造为“人贩子”，通过网络平台发布“人贩子拐骗小学生”的虚假视频，引发部分网民恐慌，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

案例四：周某编造发布“10岁男孩被老师体罚后跳楼”谣言案

周某为博取关注，捏造发布“某地一名10岁男孩被老师体罚后跳楼自杀”的虚假信息，引发网民关注，造成不良社会影响，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

案例五：仝某编造发布“铝厂工人高温致死”谣言案

仝某为博取关注，捏造发布“某县铝厂两名工人在高温车间热死”的虚假信息，引发网民关注，造成不良社会影响，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

目前，以上人员均已被公安机关予以行政拘留。（来源：“平安中原”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com