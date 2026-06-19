温州日报 2026-06-19 08:18:00

昨天，市委市政府召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。

温州网讯 昨天，市委市政府召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，牢固树立和践行正确政绩观，落实落细省委、省政府近期相关部署要求，抓好经济稳进提质和端午假期安全生产等重点工作，确保“时间过半、任务过半”，确保社会大局和谐稳定。

市领导张文杰、张加波、王军等参加。

会议指出，当前正值确保“双过半”、夺取半年红的冲刺期，要加强经济运行调度，锚定目标、聚力攻坚，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要坚持大抓项目，打好“双招双引”和增资扩产组合拳，加快重大项目攻坚，大力推进“好房子”建设，持续扩投资、优结构、提效益。要坚持大抓工业，落实“六位一体”为企服务体系，大力培育“5+5+N”现代产业集群，持续发挥好工业经济“压舱石”作用。要坚持大抓消费，提振大宗消费、批发业等市场活力，高标打造市域文旅精品线路，做热园博园、朔门古港等文旅IP，做旺演艺经济、美食经济等新业态。要坚持大抓外贸，深化“百团千企出海拓市场增订单”行动，有序发展跨境电商、市场贸易采购等新业态，加大新兴市场开拓力度，推动外贸高质量发展。

会议指出，端午假期与汛期、毕业季叠加，人员流动频繁、风险隐患交织，各地各部门要以“时时放心不下”的责任感治隐患、防风险、保平安。要抓实安全生产，紧盯道路交通、消防安全、工矿、危化品、建设施工、城市运行等重点领域，刚性落实“3030”闭环管控机制，打牢平安稳定“基础桩”。要抓实防汛防台，坚持“预报预警为令”“早报快报多报”“汛期不过、排查不停、整改不止”，科学有序做好近期强降雨防范应对等工作，加强地质灾害、小流域山洪、道路桥隧、城市内涝、在建工程、景区景点、海塘堤防、海上船舶等风险隐患排查治理，完善人员转移预案，前置应急抢险力量。要抓实旅游景区和节庆活动安全，加强游乐设施等特种设备维保检查，做好景区平安巡查，规范民间划龙舟等活动。要落实值班值守制度，加强基层矛盾纠纷前端化解，落实快速响应、及时回应、闭环处置流程，确保全程全域平安和谐有序。

会议强调，节假日是检验党员干部纪律作风的关键关口。要从严抓好作风建设，时刻绷紧纪律之弦，严格落实中央八项规定及其实施细则精神要求，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。要压紧压实各级党委（党组）全面从严治党政治责任，聚焦“关键少数”、关键领域加强监督检查，涵养风清气正的政治生态。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府部署经济运行安全生产等重点工作

更好统筹高质量发展和高水平安全 让人民群众过一个平安祥和的假期

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com