温州日报 2026-06-19 08:29:30

6月17日，省委常委、市委书记张振丰与全国数据产业的专家学者、企业家代表座谈交流，深化数据要素领域交流合作，共话共推人工智能和数据产业高质量发展。

温州网讯 6月17日，省委常委、市委书记张振丰与全国数据产业的专家学者、企业家代表座谈交流，深化数据要素领域交流合作，共话共推人工智能和数据产业高质量发展。

围绕深入贯彻国家数据局《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》精神，数据集和数据标注专业委员会牵头构建产学研用协同创新平台，推动产业链上下游资源整合与优势互补。此次专委会副主任兼秘书长刘志兴和海虎健康、中软国际、腾云天下、中国电信、阿里云智能、数据要素社、华宇软件、360数字安全、火山引擎、宏图创展、飞数信息、神马智数、碳卡智造等企业相关负责人一同来温考察。

张振丰代表市委市政府对专家学者、企业家代表来温考察表示欢迎。他说，温州是我国改革开放先行区、民营经济重要发祥地。温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，深入贯彻习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，全力做强“一圈一极一中心”，着力培育“5+5+N”现代产业集群，推动中国（温州）数安港等“一港五谷”加快形成新质生产力。特别是构建人工智能产业发展“3412”工作体系，在数据标注方面形成了平台载体、制度合规、应用场景、数据基建、专业人才等优势。希望专委会和广大企业家持续关注温州、赋能温州、深耕温州，合作推进国家级数据标注试验区创建，携手共建高质量数据标注基地（园区），合力打造全国数据标注产业示范高地。温州将以优质服务欢迎大家“来温州·创未来”“投温州·赢未来”。

刘志兴感谢温州的对数据集和数据标注专业委员会的信任和支持。他说，温州高度重视数据产业发展，产业基础扎实，营商环境优越，领导干部具备专业的数字素养。专委会将充分发挥平台作用，结合温州产业优势，推动产业协作、资源对接、人才引育，助力人工智能和数据产业高质量发展。

与会企业家纷纷点赞温州数据产业发展的良好生态，表示将在数据安全、数据标注、AI应用、智能制造、生命健康等方面加强产学研用协作，进一步推动产业链合作、资源共享、项目共建、人才交流，与温州携手推动互利共赢发展。

市领导王振勇等参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰与数据产业专家企业家座谈交流

携手推动人工智能和数据产业高质量发展

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com