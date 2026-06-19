温州日报 2026-06-19 08:27:15

6月17日，市委副书记、市长张文杰参加“请你来协商”——“深化要素市场化配置改革激发温州民营经济新活力”重点提案办理面商会。

温州网讯 6月17日，市委副书记、市长张文杰参加“请你来协商”——“深化要素市场化配置改革激发温州民营经济新活力”重点提案办理面商会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，牢固树立和践行正确政绩观，纵深推进要素市场化配置综合改革，着力激发市场活力，促进民营经济发展壮大，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范提供有力支撑。

市政协主席施艾珠主持会议，市领导李宁、马永信、徐有平、王丽峰、郑建忠、曾瑞华参加。

提案由市政协委员姜洪提出，围绕民营经济发展中的要素制约问题，从健全体制机制、畅通要素流通、强化人才供给等方面提出对策建议。市发展改革委作为提案主办单位现场答复办理情况，市政协委员作协商发言，相关部门一一予以回应。

张文杰感谢市政协和广大政协委员对政府工作的支持。他指出，此次面商的提案，调研做得深、问题点得准、对策提得实。市政府将高质量做好提案办理工作，认真梳理吸纳、加强沟通对接，切实让提案“建言之智”转化为“工作之效”。

张文杰强调，要坚持有效市场和有为政府、问题导向和发展导向、系统集成与分类施策相结合，推动要素流动畅通有序、要素配置精准高效、法治环境全面优化、市场活力充分释放。要聚焦改革突破，抓住关键项、找准发力点，开展更多首创性、差异化改革；聚焦扩量提质，着力做大总量、降低成本、优化配置；聚焦生态优化，加快法治社会建设，营造公平竞争环境，深化信用体系建设；聚焦开放合作，塑造优势、创新方式、吸收经验，主动融入全国统一大市场建设，在更大的范围配置要素资源；聚焦风险管控，坚持在法治轨道上推进改革，做到积极稳妥、蹄疾步稳。

张文杰希望市政协和广大政协委员继续鼎力支持政府工作，围绕中心、多献良策，着眼重点、精准监督，发挥优势、凝聚共识，助力温州高质量发展不断取得新成效、迈上新台阶。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰与政协委员面商重点提案办理

纵深推进要素市场化配置综合改革

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com