温州日报 2026-06-19 08:29:26

昨天，温州市“一港五谷”暨大孵化器集群建设推进会召开。

温州网讯 昨天，温州市“一港五谷”暨大孵化器集群建设推进会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，把握融入上海（长三角）国际科技创新中心共建机遇，坚定走好创新发展“华山一条路”，高质量推进“一港五谷”和大孵化器集群建设，促进科技创新和产业创新深度融合，因地制宜培育发展新质生产力，为做强“一圈一极一中心”提供硬核支撑和澎湃动能。

市委副书记、市长张文杰主持，市领导张加波、汪驰、吕伯军、陈应许、李宁等参加。会议通报“一港五谷”和大孵化器集群建设进展和下步工作计划，瓯海区、龙湾区、瑞安市、市经信局等分别作汇报交流。

充分肯定相关成效后，张振丰指出，大孵化器集群是重塑全域创新空间、破解发展瓶颈的关键一招，是培育硬科技企业、发展壮大新质生产力的成长摇篮，是集聚青年创新人才、支撑城市未来的磁场沃土，是集聚制度创新、释放改革活力的承载平台。我们要坚持以“一港五谷”和大孵化器集群建设为牵引，带动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，培育壮大“5+5+N”现代产业集群，形成“引进一个人才、带来一个团队、培育一个产业”的链式效应，打造最优创新生态和营商环境，努力实现“在温州看见创新中国”。

围绕打造“一港五谷”标志性成果，张振丰强调，中国（温州）数安港要构筑“安全底座+数据粮仓+垂类模型+场景生态”体系，巩固确立数据合规磁场地位、垂直应用行业地位、市场交易枢纽地位、基础支撑生态地位，助力加快建设人工智能创新发展先行市。中国眼谷要加强基础研究和关键技术攻关，大力招引重点项目和龙头企业，建强高能级人才梯队，打造全国眼健康创新策源地、世界级眼健康产业集群。中国基因药谷要聚焦“生长因子之城”建设，锻造生长因子产业高峰，久久为功培育本土“创新药”，培育一批高成长型企业，加快创建全国生物医药产教融合创新中心。温州国际云软件谷要构建全域互联的开源鸿蒙产业生态，加快人工智能软件应用，大力发展“AI+文化”产业，发挥龙头企业“磁吸效应”，打造软件产业发展新高地。温州新光谷要提升高功率激光装备制造领先水平，建强高能级技术创新平台，积极向新型电池领域拓展延伸，构建激光与光电、新型电池全产业链创新生态。温州智能谷要促进AI赋能千行百业，聚焦“产业出题、科技答题”推进成果转化，抢占人工智能创新发展制高点。

张振丰强调，要深入实施大孵化器集群建设“34520”新三年行动计划，推进创新空间倍增，建设新型产业空间，探索多元主体共建、联动孵化等模式，打造载体治理创新枢纽地。要推进技术转化倍增，强化校器链接、资源共享、成果入孵，打造硬科技创新策源地。要推进服务质效倍增，深化“科技副总”“产业教授”等机制，建强公共技术服务平台，优化综合集成服务，打造未来产业创新先行地。要推进人才引育倍增，加大“双招双引”力度，构建高品质、年轻态孵化环境，营造“鼓励创新、宽容失败”的氛围，打造青年文化创新集聚地。要推进场景应用倍增，健全场景需求梳理机制，强化科技大脑场景应用功能，构建全域协同发展体系，打造制度集成创新高地。

张振丰要求，要坚持高位统筹、系统推进，以孵投联动提速项目落地，以体制机制创新强化要素保障，构建形成“一域突破、全域共享”的联动发展格局，推动“一港五谷”和大孵化器集群建设再上新台阶。

来 源：温州日报

原标题： 温州市“一港五谷”暨大孵化器集群建设推进会召开

统筹推进空间扩容运营提质服务增效 促进“两新”深度融合培育新质生产力

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com