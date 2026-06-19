温州日报 2026-06-19 09:34:51

昨天上午，温州消费市场迎来全新“选手”，盒马旗下硬折扣社区超市“超盒算NB”迎来全城首开

昨天，市民在“超盒算NB”鹿城时代广场店选购。记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨天上午，温州消费市场迎来全新“选手”，盒马旗下硬折扣社区超市“超盒算NB”迎来全城首开。首批7家门店同步开门迎客，分别位于鹿城、龙湾、瓯海、乐清、永嘉的核心区域。家门口实打实的低价好物，瞬间聚拢大批周边居民进店选购，开业现场人气十足。

作为盒马布局社区消费赛道的硬折扣业态，超盒算NB品牌命名颇具巧思，中文名取自“超合算”谐音，直白凸显极致价格优势；英文缩写NB为Neighbor Business的简称，主打邻里商业定位，精准聚焦周边居民一日三餐、日用刚需等高频社区消费场景。每家门店面积控制在600-800平方米，规模贴合社区客流需求。

店内上架约1500款商品，涵盖生鲜、3R即食食品、标品干货、冷冻食材四大核心品类，完整覆盖开火做饭、即食即烹、休闲零食、居家日用四大居家消费场景，一站式满足居民全场景日常采购需求。

当天上午，记者走进新开的时代广场门店，一目了然的低价标签直击消费者目光，多款刚需民生消费品价格十分亲民：5公斤大容量洗衣液仅需17.8元，招牌奥尔良大烤鸡单只售价19.9元，24瓶整箱纯净水只要9.9元。超高性价比的日常货品，也让不少到店市民直呼划算。

“我买了鸡蛋、三文鱼、厨房湿巾这些。”家住附近的叶阿姨告诉记者，她逛下来感觉一个是价格便宜，还有一个是东西新鲜。

相较于本地传统商超，超盒算NB坚持高自有商品占比运营模式，自有品牌商品销售占比高达60%，依托盒马成熟供应链牢牢守住平价底线。“一方面品牌上游直达工厂直采直供，彻底砍掉中间经销商层层加价环节；另一方面精简门店装修、简化商品外包装，剔除所有非必要运营成本，同时店内货品直接以整箱、整筐形式原生态陈列，压缩门店陈列开销，将所有省下的成本全部让利于消费者。”超盒算NB温州营运负责人邹斌介绍道。

从开业首日客流来看，新店人气持续走高，店内热销榜单也同步出炉，生鲜产品成为温州市民选购首选，销量靠前的商品依次为金枕榴莲、猪小排、三文鱼、鲜鸡蛋、牛肋条、冰鲜大黄鱼、蓝莓，足以体现本地居民对高性价比生鲜食材的旺盛需求。

零售业内人士分析，区别于大型商圈集中式消费，超盒算NB扎根社区消费毛细血管，精准直击居民日常刚需痛点，既丰富了温州本地零售业态矩阵，拉动社区实体经济客流回暖，也进一步释放城市基础民生消费潜力，为温州便民消费市场带来长期稳定的提振作用。

今年以来，超盒算NB持续加码浙江下沉零售市场，布局步伐不断加快。5月15日该品牌首入台州，一次性落地5家门店；时隔短短一个月，品牌正式进军温州，首批同步开出7家门店，浙南市场布局节奏迅猛。

来 源：温州日报

原标题： 盒马“超盒算NB”温州齐开七店 平价折扣超市激活社区消费

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com