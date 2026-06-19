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逐梦中考

温州日报 2026-06-19 09:34:43
本周六、日两天，九年级的孩子们将迎来他们人生的第一次“大考”，参加2026年浙江省初中学业水平考试，今年我市有9万多名考生参加考试。

温州网讯  昨天，温州市第十七中学九年级学生依次走过出征门，向着自己的目标前进。当天，该校举行主题为“做自己的英雄”的加油助威、祝福壮行活动。本周六、日两天，九年级的孩子们将迎来他们人生的第一次“大考”，参加2026年浙江省初中学业水平考试，今年我市有9万多名考生参加考试。

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记者 郑鹏 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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