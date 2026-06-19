温州日报 2026-06-19 09:34:43

日前，一场“国家专利审查员赋能温州新能源产业链企业行”活动在龙湾区举行。

温州网讯 日前，一场“国家专利审查员赋能温州新能源产业链企业行”活动在龙湾区举行。与以往单向的政策宣讲不同，这场由企业“出题”、审查员“答题”的深度对接活动，被直接搬进了企业生产车间和研发一线。

当天，由国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心电学发明审查部电力一室副主任王克、社会服务室业务专家薛召组成的专家团队，走访了浙江晨泰科技股份有限公司等地，并与龙湾区7家新能源产业链重点企业举行座谈交流。

与常规座谈会不同，现场交流直指企业专利工作中的“深水区”。瑞浦兰钧能源股份有限公司专利工程师徐豪提出，随着新能源行业竞争白热化，目前企业创新多集中于微改进和局部优化，这类技术在国内可通过实用新型专利获得保护，但出海至欧美等无实用新型专利制度的国家时，“小而精”的改进如何有效布局海外专利，成为现实难题。

王克建议，企业在首次申请时构建多层次权利要求，将微改进转化为可授权的技术方案，通过PCT或巴黎公约途径进入，利用12个月优先权窗口评估市场价值，再决定进入哪些国家阶段。他同时提醒，企业应摒弃“国内业务为主就不需海外布局”的惯性思维——即便终端产品不出海，若下游客户产品出口，上游供应商同样可能面临侵权风险传导，出海前的FTO（技术自由实施）分析应前置到供应链合作洽谈阶段。

当前新能源行业专利诉讼频发，企业如何应对潜在的侵权风险也成为热议焦点。对此，王克从审查视角剖析，企业应将诉讼防御从单一专利拓展至系统性“专利包”建设，通过构建核心专利与外围专利的组合壁垒，提升整体抗风险能力。

这场面对面的“专利问诊”，不仅解决了具体技术问题，更催生了产业协同的新思路。座谈中，多家企业代表提出，是否可以借鉴其他产业领域的“专利池”模式，由龙湾区新能源产业链的头部企业牵头，将相关专利集中管理、交叉许可，形成“共同防御、抱团出海”的合力，避免国内企业在海外市场相互倾轧。审查员团队对此表示，这正是国家知识产权局近年推动的方向之一，企业可从具体细分领域着手探索。

龙湾区市场监督管理局党委委员、总工程师孙良东表示，龙湾作为温州创新发展核心区，新能源产业正加速集聚。此次邀请国家审查员“下沉”产业链，旨在打通企业在“获权、用权、维权”环节的堵点。今年以来，龙湾区已依托温州知识产权大港湾平台，围绕“5+5+X”产业链体系开展多场入企巡诊活动，推动知识产权服务从“事后救济”向“事前布局”转变，以高质量的知识产权服务生态支撑区域产业向高端产业链攀升。

来 源：温州日报

原标题： 国家专利审查员“下沉”产业链 直面解决温州新能源产业“痛点”

记者 郑丹丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com