温州日报 2026-06-19 09:34:43

6月17日，第22届中国国际动漫节上，温州AI动漫影视产业园（漫谷）向全球创作者递出一张“AI造剧”名片，同步发布Douju AI影游引擎Beta2.0，并启动全球影视COS创作大赛，为温州文化出海注入新动能。

温州网讯 一人、一小时、一部电影级大片，一键分发全球——6月17日，第22届中国国际动漫节上，温州AI动漫影视产业园（漫谷）向全球创作者递出一张“AI造剧”名片，同步发布Douju AI影游引擎Beta2.0，并启动全球影视COS创作大赛，为温州文化出海注入新动能。

这张名片的底气，来自园区链主企业金酷网络自研的Douju AI影游引擎。据创始人兼CEO葛斌斌介绍，新版本在真人实拍适配、电影级画质渲染、剧情叙事和商用级成片四大环节完成核心升级，目标是把创作门槛“打下来”，让专业团队乃至零基础用户都能快速产出内容。同步启动的全球创作大赛，新手可直接用真人素材参赛，正是对技术普惠的一次验证。

出海通道也在现场同步铺开。金酷网络与腾讯云完成技术签约，并与美国TINY TREASURY USA、香港壹加国际贸易等海外合作方达成发行协议，从算力底座到国际渠道初步打通。浙江大学林玮教授等五位专家受聘园区首席智研官，为文化出海提供战略护航。

让创作者敢来、能留、干得成，鹿城备好了系统性的政策“工具箱”：人才可“先入住后就业”，DEF类人才享1折配租，博士领衔项目最高获2000平方米“三免两减半”（前三年免租，后两年减半租金），40岁以下青年项目最高享500平方米3年全额免租；设1500万元算力专项补贴，百亿级大模型免费开放；“浙里办”鹿城OPC专区集成企业注册、融资对接、知识产权申报等全链条线上服务，首年免法务费，配套“园区贷”“算力贷”及千万元级“拨投联动”机制。

作为落地平台，漫谷坐落在鹿城，拥有6300平方米创作空间，可容纳上千名创客，是一个集商业消费、产业孵化、人才培育、出海赋能于一体的动漫游戏主题园区。目前，鹿城已聚集人工智能企业445家，设立百亿级产业引导基金。围绕“万剧之城”构想，漫谷正以引擎驱动创作、以渠道连接世界——更多带有温州印记的数字内容，将从瓯江畔直达全球屏幕。

来 源：温州日报

原标题： 国际动漫节上首发“AI造剧”名片 温州漫谷扬帆助文化出海

记者 黄伟 鹿城融媒记者 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com