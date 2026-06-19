温州园博园这场活动粽香四溢，善意成风！

温州日报 2026-06-19 09:34:46

以“雅韵园博迎端午 德润瓯越颂好人”为主题的2026年温州市“我们的节日·端午”主题活动暨上半年“温州好人”发布仪式在此举行。

在园博园的端午民俗体验区，志愿者带领市民动手实操、趣味参与，感受传统节日氛围，推动民俗文化传承。 市文明办供图

温州网讯 六月的温州园博园，粽叶清香在微风中浮动。

昨日上午，园博园南园崖壁剧场前人头攒动，鼓点与笑声交织，竹篮里的粽子渐渐堆高，孩子们提着蛋袋在人群间穿梭，脚步轻快。

当天，以“雅韵园博迎端午 德润瓯越颂好人”为主题的2026年温州市“我们的节日·端午”主题活动暨上半年“温州好人”发布仪式在此举行。

来自各行各业的“好人”代表、志愿者与市民聚集于此，一场端午民俗活动，让节日的热闹与城市的日常交汇。

崖壁剧场周边从清晨起便逐渐热闹。米塑、彩石镶嵌、皮雕、石雕、蛋画等非遗作品沿步道铺开，瓯绣针脚细密，纸版画带着木与纸的气息，手工艺人在展台前展示技艺，也讲述其背后的故事。围观者时而驻足细看，时而低声交流。

薄饼摊位前最为忙碌。案板上饼皮整齐叠放，热气不断升起。乐善义工队的志愿者分工明确，摊饼、夹料、卷起，一连串动作熟练而安静。从凌晨4点开始备料，他们已在节日的节奏中持续忙碌数小时。一位志愿者说：“我们准备了200多份，大家一起过节，图的就是这个热闹。”

漆扇体验区里，李阿婆第一次尝试将颜料滴入水中。团扇缓缓旋转，颜色在水面散开、交融、沉淀，最终形成独一无二的纹样。她说：“小时候过端午就是挂艾草、戴香囊，现在还能自己做出来，那种味道又回来了。”

另一侧，“爱心粽文明接力”正在进行。一批“中国好人”“浙江好人”与新入选的“温州好人”围坐包粽。粽叶翻折、糯米填入、细绳收紧，一只只粽子逐渐成形。随后，这些粽子将被送到环卫工人、志愿者与游客手中。

这些“温州好人”，并不总是在舞台中央。他们更多时候是在各自岗位上长期重复做着具体而琐碎的事，在时间里积累出重量。

王身康守护地方文脉多年，7年编纂《永昌堡志》，推动能人参与基层治理，也常年走进校园讲述地方历史与红色故事；

余益平十余年投身环保公益，带动数千名志愿者参与河道治理与植树，让环保从课堂延伸至社区；包广敏从讲台走进乡村食堂，一边教书育人，一边照料村中老人；

洪才虎远在海外，持续捐资修路、建医院、助教育，把乡情落实在一次次具体的回馈中；

姜文兵从医近30载，以精湛医术和暖心服务守护患者，带着《健康从心做起》科普讲座走进社区、企业，以实际行动诠释医者仁心与责任担当……

他们的行动散落在乡村、校园与城市社区的不同角落，让善意在日常生活中不断发生。

令人动容的，还有温州市历史学会抗日战争研究中心秘书长管朝涛。

自2011年起，他自费寻访抗战老兵，后辞去国企工作，全身心投入这一长期而细密的工作。十余年来，他带领志愿者团队走访近300位老兵，行程遍及多省，记录口述史料与影像资料，整理大量一手历史材料，用于展览与出版。

这项工作最难的部分，并非路途遥远，而是如何让沉默重新开口。许多老兵将往事深埋心底，连家人也所知有限。他们往往需要一次次上门，从最日常的交流开始建立信任：带去生活物资，陪老人聊天，在不断出现的身影中慢慢消解陌生。

时间久了，一些原本封存的记忆开始松动。有人主动讲述战时经历，有人把志愿者当作熟悉的来访者，也有人在门口提前等待。那些被岁月压住的片段，开始一点点浮出。

管朝涛被称为“方言通”。他能在7种不同方言之间切换，只为了让对方更自然地表达。

2015年，在泰顺山区，他用乡音与吴方库老人交谈，对方沉默许久后情绪松动，断断续续讲起参军经历。语言在那一刻成为钥匙，打开的不只是记忆，还有被时间封存的情绪。

此后，这样的对话不断发生：有人讲述战场经历，有人回忆失散与归乡，也有人长久沉默后才缓缓开口。这些故事，最终被管朝涛整理成文字、影像与展览资料，进入校园与公共空间，让历史从纸面重新回到人的语气之中。

发布仪式上，28名“温州好人”依次亮相。有人刚结束夜班赶来，有人领取荣誉后仍要返回岗位。他们的回答大多简单：“只是做了该做的事。”

崖壁剧场的鼓声渐渐远去，园博园里的粽香仍在风中弥漫。

市集上，人流依旧熙攘。热气腾腾的文明粽继续分发，孩子们提着蛋袋跑过石阶，胸前的香囊随着脚步轻轻摇晃，刚刚完成的漆扇在阳光下泛着柔和的光泽。

端午年年相续，传承的不只是粽叶包裹的滋味，还有镌刻在岁月里的家国情怀和守望相助的温情。

它是凌晨4点升起的灶火，是一双双忙着包粽子的手，是一句“都是应该做的”的朴素回应，也是平常岁月里，一个个普通人默默发出的光。

这个端午，园博园里，粽香满园，善意成风。

来 源：温州日报

原标题： 粽香满园 善意成风

我市举办“我们的节日·端午”主题活动暨上半年“温州好人”发布仪式

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com