温州日报 2026-06-19 09:34:44

端午节假日期间，龙湾区备好丰盛的节日“大餐”，从老街寻宝、水陆狂欢到亲子研学、交响音乐会，多项特色活动扎堆上线，邀市民“粽”情一夏，沉浸式感受传统佳节。

温州网讯 端午节假日期间，龙湾区备好丰盛的节日“大餐”，从老街寻宝、水陆狂欢到亲子研学、交响音乐会，多项特色活动扎堆上线，邀市民“粽”情一夏，沉浸式感受传统佳节。

寺前街历史文化街区将推出“端午寻粽记”主题寻宝。6月19日至21日每天11时至17时30分，市民游客可领取寻宝手册，穿行老街完成6大闯关任务，整条街更藏有一枚神秘彩蛋，找到者可获全场唯一隐藏大奖。寺前街文化驿站同步奉上端午蒲扇艾草挂饰手作和復燕堂养生讲座，19日、20日、21日均有手作场次，21日下午特别开设养生课堂，让市民在手作与康养中感受端午韵味。

瑶溪钟秀园开启假期三天“端午水陆狂欢”。叽叽喳喳游乐园与漂浮岛小黄鸭挑战赛带来亲水乐趣，现场将免费派发2000份彩绳衔蛋和1000枚粽子；贞义书院开设蛋袋编织课堂，带孩子边玩边学非遗技艺。

亲子研学是今年一大亮点。中国眼谷小镇限时上线内测活动，“瞳灵魔法学院”与“‘冰’火小队水上狂欢DIY水枪大战”6月19日登场，首场内测可享优惠。20日、21日，造梦马车剧团将巡演《波斯比特》与《市郎图》，每日三场，让小朋友在家门口邂逅奇妙戏剧。

高雅艺术与商圈活动同步添彩。6月20日，北欧极光乐团（Nordic Aurora）将在温州高新文化广场奏响《星际穿越·海盗魔法》好莱坞史诗电影金曲音乐会，用音符描绘壮丽银幕画卷。温州TOD国际新城印象汇于6月16日至21日推出粽子大赛、FIFA世界杯嘉年华等；NINI商街19日18:30放映露天电影。

此外，龙湾区文化驿站于6月16日至21日开展端午主题联动，多场手作、民俗体验活动将古老文化化为可触可感的温情。这个端午，不妨走进龙湾，在多彩活动中收获安康与欢笑。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾推出端午系列活动

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com