温州日报 2026-06-19 09:34:44

6月14日，西班牙东海岸卡斯特利翁市Grao港口锣鼓喧天，第五届“龙舟竞渡庆端午”活动火热举行，吸引了上万名西班牙民众与各国游客参与。

温州网讯 6月14日，西班牙东海岸卡斯特利翁市Grao港口锣鼓喧天，第五届“龙舟竞渡庆端午”活动火热举行，吸引了上万名西班牙民众与各国游客参与。活动现场，乐清细纹刻纸专场海外展览重磅亮相，以精巧绝伦的非遗技艺，让海外观众近距离领略中国端午文化与非物质文化遗产技艺的独特魅力。

乐清细纹刻纸源于剪纸“龙船花”，作为一项古老的传统民间艺术，深刻反映了浙南沿海和瓯江流域的民间风俗，并于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。此次能够顺利“出海”，离不开温州市工艺美术大师余林敏的全程策划与全力推动。

余林敏是乐清柳市镇寺前村本土匠人，常年旅居西班牙，深耕中西民间文化艺术交流领域。据她介绍，卡斯特利翁市是地中海沿岸重要港口城市，Grao港口更是国际游客的集散地，具备绝佳的中外文化交流传播优势。在西班牙卡斯特利翁华侨华人总会的全力组织下，该地已连续5年举办“龙舟竞渡庆端午”活动，赛事影响力逐年攀升，不仅吸引本土华人龙舟队伍踊跃参赛，也迎来国内特色队伍跨海参与，成为当地极具知名度的中式文化品牌活动。

今年6月13日是文化和自然遗产日，与6月19日的端午节时间相近，“双节叠加”为非遗出海、文化传扬提供了绝佳契机。为深耕中西文化交流，讲好家乡非遗故事，余林敏主动对接乐清市柳市镇人民政府，联合西班牙中西传统文化艺术交流协会、西班牙卡斯特利翁华侨华人总会多方联动、统筹策划，将乐清细纹刻纸海外专场展览融入龙舟庆典，实现非遗展示与龙舟竞渡的“同台共鸣”。

来 源：温州日报

原标题： 乐清细纹刻纸亮相西班牙端午龙舟盛会

记者 程源 乐清融媒记者 郑望喜

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